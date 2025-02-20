Ночью над Харьковом сбили «Шахеды» — видео
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В 5-й Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ сообщили, что ночью мобильные огневые группы обезвредили над Харьковом два БпЛА типа «Шахед».
Сбитие одного из вражеских дронов попало на видео.
«Это был тот самый «Шахед», постоянно менявший и высоту, и траекторию движения. Благодаря профессионализму гвардейцев и их стремлению уничтожать оккупантов и защищать спокойствие родного города, российская жестянка была обезврежена», — рассказал гвардиец на позывной «Салтов».
Видео: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 5-ая Слобожанская бригада НГУ, БПЛА, новости Харькова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 5-й Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ сообщили, что ночью мобильные огневые группы обезвредили над Харьковом два БпЛА типа «Шахед».".