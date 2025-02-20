Вночі над Харковом збили «шахеди» – відео
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У 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» НГУ повідомили, що вночі мобільні вогневі групи знешкодили над Харковом два БпЛА типу «Шахед».
Збиття одного з ворожих дронів потрапило на відео.
«Це був той самий «шахед», який постійно змінював і висоту, і траєкторію руху. Завдяки професіоналізму гвардійців та їх прагненню нищити окупантів та захищати спокій рідного міста, російська бляшанка була знешкоджена», – розповів гвардієць на позивний «Салтів».
Відео: 5-а Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 5-ая Слобожанская бригада НГУ, БПЛА, новини Харкова, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» НГУ повідомили, що вночі мобільні вогневі групи знешкодили над Харковом два БпЛА типу «Шахед».".