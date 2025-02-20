Вночі над Харковом збили «шахеди» – відео

У 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» НГУ повідомили, що вночі мобільні вогневі групи знешкодили над Харковом два БпЛА типу «Шахед».

Збиття одного з ворожих дронів потрапило на відео.

«Це був той самий «шахед», який постійно змінював і висоту, і траєкторію руху. Завдяки професіоналізму гвардійців та їх прагненню нищити окупантів та захищати спокій рідного міста, російська бляшанка була знешкоджена», – розповів гвардієць на позивний «Салтів».

Відео: 5-а Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ