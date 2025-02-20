Live
  • Пт 21.02.2025
  • Харків  -11°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.55

Вночі над Харковом збили «шахеди» – відео

Суспільство 14:19   20.02.2025
Вікторія Яковенко
Вночі над Харковом збили «шахеди» – відео Скриншот

У 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» НГУ повідомили, що вночі мобільні вогневі групи знешкодили над Харковом два БпЛА типу «Шахед».

Збиття одного з ворожих дронів потрапило на відео.

«Це був той самий «шахед», який постійно змінював і висоту, і траєкторію руху. Завдяки професіоналізму гвардійців та їх прагненню нищити окупантів та захищати спокій рідного міста, російська бляшанка була знешкоджена», – розповів гвардієць на позивний «Салтів».

Відео: 5-а Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ

Читайте також: ОТУВ “Харків”: 515 разів вдарили росіяни по позиціях ЗСУ – чим били

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Поліцейські в Харкові перевіряють маршрутки (фото)
Поліцейські в Харкові перевіряють маршрутки (фото)
20.02.2025, 21:32
Харківські хлібозаводи закликали змінити рецептури, щоб люди жили довше
Харківські хлібозаводи закликали змінити рецептури, щоб люди жили довше
20.02.2025, 18:30
Де купують житло жителі Харківщини замість розбитих будинків: дані ХОВА
Де купують житло жителі Харківщини замість розбитих будинків: дані ХОВА
20.02.2025, 16:48
Як жителі Харківщини реагують на останні заяви політиків, відповів Синєгубов
Як жителі Харківщини реагують на останні заяви політиків, відповів Синєгубов
20.02.2025, 20:19
Електронні сигарети, які продавали в Харкові, збирали в підпільному цеху
Електронні сигарети, які продавали в Харкові, збирали в підпільному цеху
20.02.2025, 21:00
Сніг закінчиться вночі: прогноз погоди в Харкові та області на 21 лютого
Сніг закінчиться вночі: прогноз погоди в Харкові та області на 21 лютого
20.02.2025, 19:04

Новини за темою:

13:47
Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків
11:20
Собаки на варті Харкова: що тварини не дали провезти в місто
09:44
Деталі російського автомата, гранати: що ще вилучили на блокпостах у Харкові

Ви читали новину: «Вночі над Харковом збили «шахеди» – відео»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» НГУ повідомили, що вночі мобільні вогневі групи знешкодили над Харковом два БпЛА типу «Шахед».".