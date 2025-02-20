ОТУВ “Харків”: 515 разів вдарили росіяни по позиціях ЗСУ – чим били
Про бої, втрати росіян, а також ситуацію на півночі області, повідомили 20 лютого в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного. Російські окупанти завдали 2 авіаудари із застосуванням 7 КАБ, 66 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 515 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – пишуть СОУ.
За добу ворог втратив 81 військового: 25 – убиті, 51 солдат поранений, ще п’ятеро здалися в полон. Крім того, на півночі області ЗСУ ліквідували 66 одиниць озброєння та спецтехніки ЗС РФ: дві артсистеми, 11 авто, 47 БпЛА, а також 85 укриттів, три місця для зберігання боєприпасів і стартовий майданчик для запуску безпілотників.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 11:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, втрати росіян, а також ситуацію на півночі області, повідомили 20 лютого в ОТУВ “Харків”.".