РФ скинула авіабомби на три населені пункти, наступала девʼять разів – Генштаб
У ранковому зведенні 20 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також втрати ворога.
На Харківському напрямку окупанти атакували наші позиції п’ять разів у районі Вовчанська та Западного. На Куп’янському – СОУ стримали чотири наступи росіян.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового“, – уточнили у ГШ.
Під ворожими авіаударами протягом доби опинилися Уди, Чорноглазівка та Куп’янськ, зазначили у Генштабі.
Втрати ворога сьогодні такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 08:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 20 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також втрати ворога.".