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РФ скинула авіабомби на три населені пункти, наступала девʼять разів – Генштаб

Україна 08:28   20.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ скинула авіабомби на три населені пункти, наступала девʼять разів – Генштаб

У ранковому зведенні 20 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також втрати ворога.

На Харківському напрямку окупанти атакували наші позиції п’ять разів у районі Вовчанська та Западного. На Куп’янському – СОУ стримали чотири наступи росіян.

Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового“, – уточнили у ГШ.

Під ворожими авіаударами протягом доби опинилися Уди, Чорноглазівка ​​та Куп’янськ, зазначили у Генштабі.

Втрати ворога сьогодні такі:

Читайте також: Українські захисники просунулися в центрі Вовчанська – подробиці від ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли у Генштабі

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 08:28;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 20 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також втрати ворога.".