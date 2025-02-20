РФ скинула авіабомби на три населені пункти, наступала девʼять разів – Генштаб

У ранковому зведенні 20 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також втрати ворога.

На Харківському напрямку окупанти атакували наші позиції п’ять разів у районі Вовчанська та Западного. На Куп’янському – СОУ стримали чотири наступи росіян.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового“, – уточнили у ГШ.

Під ворожими авіаударами протягом доби опинилися Уди, Чорноглазівка ​​та Куп’янськ, зазначили у Генштабі.

Втрати ворога сьогодні такі: