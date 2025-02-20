Українські захисники просунулися в центрі Вовчанська – подробиці від ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у ЗСУ є деякі успіхи на півночі Харківщини, проте росіяни теж зуміли просунутися на Борівському напрямку.

Те, що українські війська просунулися у центрі Вовчанська, видно на геолокаційних кадрах, пишуть в Інституті вивчення війни. Тим часом окупанти успішно наступали на Борівському напрямку.

“19 лютого український Генштаб опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська нещодавно захопили Зелений Гай (на схід від Борової). Непідтверджені наступи, заявлені Росією: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на південний захід від Макіївки”, – зазначили аналітики.

Також росіяни розпускали фейки про просування ЗС РФ на Куп’янському напрямку – зокрема, в центрі Тополі.

“Російські війська 18 та 19 лютого проводили наступальні дії на північний схід від Куп’янська біля Голубівки та у напрямку Малої Шапківки, на схід від Куп’янська біля Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська біля Піщаного”, – додали в ISW.