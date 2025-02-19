Вранці – дрони, вдень – КАБи: що відбувається на Куп’янщині (відео)

Армія РФ обстрілює Куп’янщину з усього виду озброєння. Удари росіян відбуваються вже майже за графіком, розповів в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Обстріли і зараз прямо відбуваються. 10 хвилин тому останній «приліт» КАБу був в районі Кучерівки і Подолів. Десь з 14:00 ворог почав активно застосовувати авіацію, і вже кілька «прильотів» було. Це вже стало: 14:00 – 15:00 і ворог починає застосовувати КАБи. Вранці нам дошкуляли FPV-дрони – було вже декілька «прильотів». Всі були незначні, ніхто не постраждав. Вночі був скид дрона, була пожежа у приватному будинку», – розповів Канашевич.

Він також повідомив, що централізованого теплопостачання з моменту деокупації тут немає.

«Розуміємо, що це проблема дуже велика. З іншого боку – дуже багато людей і повиїжджали. Якщо ми говоримо на сьогодні про ті п’ять громад, які найбільш інтенсивно обстрілюються – Дворічанська, Петропавлівська, Курилівська, Кіндрашівська, Куп’янська – у нас тут залишилось приблизно 6,5 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 100 тисяч. Те, що стосується багатоповерхівок, там людей майже немає. Ті, хто залишаються, є облаштовані підвали, вони вже третю зиму так проводять. Проблема достатня значна, але намагаємося підтримувати людей», – додав Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”