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Утром – дроны, днем ​​– КАБы: что происходит на Купянщине (видео)

Общество 15:46   19.02.2025
Виктория Яковенко
Утром – дроны, днем ​​– КАБы: что происходит на Купянщине (видео) Скриншот

Армия РФ обстреливает Купянщину со всего вида вооружения. Удары россиян происходят уже почти по графику, рассказал в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Обстрелы и сейчас прямо проходят. 10 минут назад последний «прилет» КАБ был в районе Кучеровки и Подолов. Где-то с 14:00 враг начал активно применять авиацию, и уже несколько «прилетов» было. Это уже стабильно: 14:00 – 15:00 и враг начинает применять КАБы. Утром нас донимали FPV-дроны – было уже несколько «прилетов». Все были незначительные, никто не пострадал. Ночью был сброс дрона, был пожар в частном доме», – рассказал Канашевич.

Он также сообщил, что централизованного теплоснабжения с момента деоккупации здесь нет.

«Понимаем, что эта проблема очень большая. С другой стороны – очень много людей и выехали. Если мы говорим сегодня о тех пяти наиболее интенсивно обстреливаемых громадах – Двуречанская, Петропавловская, Куриловская, Кондрашевская, Купянская – у нас здесь осталось примерно 6,5 тысячи человек. До полномасштабного вторжения здесь проживало около 100 тысяч. Что касается многоэтажек, там людей почти нет. Те, кто остается, есть обустроенные подвалы, они уже третью зиму так проводят. Проблема достаточно значительная, но пытаемся поддерживать людей», — добавил Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 15:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ обстреливает Купянщину со всего вида вооружения. Удары россиян происходят уже почти по графику, рассказал в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.".