Плацдарм врага расширяется, у ВСУ нет сил сдержать РФ на Купянщине – аналитик
Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в своем обзоре фронта за 19 февраля прокомментировал ситуацию на Купянщине.
По его словам, на данный момент основная цель врага на этом участке фронта – расширить свой плацдарм в районе Оскола.
«И не без результата для себя. Передовые подразделения противника (вероятно, из состава 69-й мсд этой армии) достаточно интенсивно атакуют в направлении Новомлынск-Фиголевка (ориентировочно 11-12 февраля врагу удалось захватить этот населенный пункт), а также в районе поселка Двуречная (пытаясь взять его полностью под свой контроль) и севернее села Западное. То есть, плацдарм медленно (за более 2 недель упрямых боев), но постепенно расширяется», – отметил Машовец.
Он также добавил, что скорее всего, у СОУ просто не хватает сил и ресурсов даже для того, чтобы заблокировать расширение этого плацдарма. Тем временем на других участках на Купянщине, по данным аналитика, изменений нет.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, Машовець, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в своем обзоре фронта за 19 февраля прокомментировал ситуацию на Купянщине.".