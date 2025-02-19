Плацдарм врага расширяется, у ВСУ нет сил сдержать РФ на Купянщине – аналитик

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в своем обзоре фронта за 19 февраля прокомментировал ситуацию на Купянщине.

По его словам, на данный момент основная цель врага на этом участке фронта – расширить свой плацдарм в районе Оскола.

«И не без результата для себя. Передовые подразделения противника (вероятно, из состава 69-й мсд этой армии) достаточно интенсивно атакуют в направлении Новомлынск-Фиголевка (ориентировочно 11-12 февраля врагу удалось захватить этот населенный пункт), а также в районе поселка Двуречная (пытаясь взять его полностью под свой контроль) и севернее села Западное. То есть, плацдарм медленно (за более 2 недель упрямых боев), но постепенно расширяется», – отметил Машовец.

Он также добавил, что скорее всего, у СОУ просто не хватает сил и ресурсов даже для того, чтобы заблокировать расширение этого плацдарма. Тем временем на других участках на Купянщине, по данным аналитика, изменений нет.