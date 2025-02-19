ISW: гауляйтер Ганчев похвастался успехами РФ, которые так и не подтвердились

Россияне продолжают атаковать на Харьковском, Купянском, а также Боровском направлении, констатировали в Институте изучения войны (ISW).

Штурмы РФ в районе Волчанска не увенчались успехом – ситуация на севере области осталась неизменной. То же касается и Купянского направления – там оккупанты не смогли продвинуться, хотя регулярно штурмовали позиции украинских защитников. Однако россияне распускают фейки о своих «победах» на Купянщине.

«Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на юго-запад и северо-запад от Двуречной (к северу от Купянска), к востоку от Долгенького (к северо-востоку от Купянска). Оккупационный губернатор Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска расширили свой плацдарм на западном берегу реки Оскол, захватив неопределенный населенный пункт к северу от Двуречной», – пишут аналитики.

Незначительные успехи РФ в Институте изучения войны зафиксировали лишь на Боровском направлении.

«Геолокационные кадры, опубликованные 18 февраля, показывают, что российские войска проводят механизированный штурм, размером во взвод, юго-западнее Лозовой, что указывает на то, что российские силы недавно продвинулись в этот район», – отметили в ISW.