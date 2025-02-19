ISW: гауляйтер Ганчев похвалився успіхами РФ, які так і не підтвердилися
Росіяни продовжують атакувати на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямках, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).
Штурми РФ у районі Вовчанська не увінчалися успіхом – ситуація на півночі області залишилася незмінною. Те саме стосується і Куп’янського напрямку – там окупанти не змогли просунутися, хоча регулярно штурмували позиції українських захисників. Проте росіяни розпускають фейки про свої “перемоги” на Куп’янщині.
“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на південний захід і північний захід від Дворічної (на північ від Куп’янська), на схід від Довгенького (на північний схід від Куп’янська). Окупаційний губернатор Харківської області Віталій Ганчев заявив, що російські війська розширили свій плацдарм на західному березі річки Оскіл, захопивши невизначений населений пункт на північ від Дворічної”, – пишуть аналітики.
Незначні успіхи РФ в Інституті вивчення війни зафіксували лише на Борівському напрямку.
“Геолокаційні кадри, опубліковані 18 лютого, показують, що російські війська проводять механізований штурм, розміром у взвод, на південний захід від Лозової, що вказує на те, що російські сили нещодавно просунулися в цей район”, – зазначили в ISW.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни продовжують атакувати на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямках, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).".