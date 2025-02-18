«Ворог дуже близько по всій лінії фронту» – голова Куп’янської МВА
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Ситуацію в Куп’янській громаді на Харківщині голова місцевої МВА Андрій Беседін в етері «Еспресо» назвав критичною. Він каже: крім безпекової обстановки, зараз дошкуляють і погодні умови.
«Дуже сильні погіршення, наші комунальні служби 24/7 борються за рятування багатоквартирних будинків тому, що велика кількість людей відсутня. Є перемерзання системи всередині будинків», – пояснив Беседін.
Він також додав, що супротивник постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння.
«Ворог дуже близько по всій лінії фронту, і з півночі, і з півдня. Ворог постійно намагається наступати. Застосовує БпЛА. Відбуваються постійні удари, які, на жаль, контролюють логістичні шляхи та ускладнюють забезпечення життєдіяльності громади», – сказав Беседін.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Андрей Беседин, куп'янск, обстріли, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуацію в Куп’янській громаді на Харківщині голова місцевої МВА Андрій Беседін в етері «Еспресо» назвав критичною. ".