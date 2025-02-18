«Ворог дуже близько по всій лінії фронту» – голова Куп’янської МВА

Ситуацію в Куп’янській громаді на Харківщині голова місцевої МВА Андрій Беседін в етері «Еспресо» назвав критичною. Він каже: крім безпекової обстановки, зараз дошкуляють і погодні умови.

«Дуже сильні погіршення, наші комунальні служби 24/7 борються за рятування багатоквартирних будинків тому, що велика кількість людей відсутня. Є перемерзання системи всередині будинків», – пояснив Беседін.

Він також додав, що супротивник постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння.

«Ворог дуже близько по всій лінії фронту, і з півночі, і з півдня. Ворог постійно намагається наступати. Застосовує БпЛА. Відбуваються постійні удари, які, на жаль, контролюють логістичні шляхи та ускладнюють забезпечення життєдіяльності громади», – сказав Беседін.