Live
  • Ср 19.02.2025
  • Харків  -4°С
  • USD 41.57
  • EUR 43.47

«Ворог дуже близько по всій лінії фронту» – голова Куп’янської МВА

Суспільство 16:14   18.02.2025
Вікторія Яковенко
«Ворог дуже близько по всій лінії фронту» – голова Куп’янської МВА Скриншот

Ситуацію в Куп’янській громаді на Харківщині голова місцевої МВА Андрій Беседін в етері «Еспресо» назвав критичною. Він каже: крім безпекової обстановки, зараз дошкуляють і погодні умови.

«Дуже сильні погіршення, наші комунальні служби 24/7 борються за рятування багатоквартирних будинків тому, що велика кількість людей відсутня. Є перемерзання системи всередині будинків», – пояснив Беседін.

Він також додав, що супротивник постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння.

«Ворог дуже близько по всій лінії фронту, і з півночі, і з півдня. Ворог постійно намагається наступати. Застосовує БпЛА. Відбуваються постійні удари, які, на жаль, контролюють логістичні шляхи та ускладнюють забезпечення життєдіяльності громади», – сказав Беседін.

Читайте також: “Думаємо, як додатково захистити Харків” – від чого, розповів Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Наче 2 різних Харкова відповідають – політолог про рейтинг довіри Зеленському
Наче 2 різних Харкова відповідають – політолог про рейтинг довіри Зеленському
19.02.2025, 14:59
На тлі перемовин США і РФ Терехов звернувся до харків’ян: подробиці
На тлі перемовин США і РФ Терехов звернувся до харків’ян: подробиці
19.02.2025, 14:45
Сьогодні 19 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 лютого: яке свято та день в історії
19.02.2023, 06:00
Два дні в Харкові та області буде небезпечно: про що попереджають жителів
Два дні в Харкові та області буде небезпечно: про що попереджають жителів
19.02.2025, 14:21
Ексвикладача вишу Харкова і охоронця готелю підозрюють у роботі на РФ
Ексвикладача вишу Харкова і охоронця готелю підозрюють у роботі на РФ
19.02.2025, 13:44
Понад 40 авіаударів пережила Золочівщина з початку лютого: яка ситуація
Понад 40 авіаударів пережила Золочівщина з початку лютого: яка ситуація
19.02.2025, 13:16

Новини за темою:

15:33
«Вже налічуємо сотнями» – Беседін про атаки ворожих дронів на Куп’янщину
12:51
Куп’янськ зруйнований на 70% – Беседін
18:27
Ворог скинув сім КАБів на Куп’янськ, під завалами можуть бути люди – Беседін
19:50
Росіяни сьогодні закидали КАБами Куп’янщину: є «прильоти» по підприємствах
13:55
«Ворог все ближче»: до чого готується влада Куп’янська

Ви читали новину: ««Ворог дуже близько по всій лінії фронту» – голова Куп’янської МВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 16:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуацію в Куп’янській громаді на Харківщині голова місцевої МВА Андрій Беседін в етері «Еспресо» назвав критичною. ".