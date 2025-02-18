“Думаємо, як додатково захистити Харків” – від чого, розповів Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що Харківщину все частіше атакують нові російські дрони.

За його словами, ворог почав запускати FPV-дрони на оптоволокні. Їх важче збити – ефективно ліквідувати БпЛА можна лише завдяки стрілецькій зброї.

“Так, ми це фіксуємо. Знову ж таки, по тому самому Золочівському напрямку, на півночі території – на Харківському напрямку, на Липецькому, на Вовчанському, ми вже стали фіксувати ось такі FPV-дрони на оптоволокні. Звичайно, що наразі вживаємо всіх необхідних заходів, для того, щоб максимально сприяти нашим військовим – боротися з цим новим викликом”, – сказав Синєгубов.

Крім того, додав він, по Харкову тепер окупанти часто б’ють не лише “Шахедами”, а й дронами “Молния-1” та “Молния-2”. А такі безпілотники пошкоджують інфраструктуру, заважають спокійному цивільному життю.

“Тому ми і думаємо, як додатково захистити місто Харків, посилити наших військових засобами виявлення і радіоелектронної боротьби. Тому ми тут не зупиняємось і постійно маємо змінюватися для того, щоб бути на крок, як мінімум, попереду нашого ворога”, – резюмував начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”