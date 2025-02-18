Скільки знайшлося охочих підписати новий річний контракт – дані Міноборони

Про кількість охочих розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері нацмарафону.

Йдеться про новий річний контракт, який пропонують підписати українцям, віком від 18 до 24 років.

“Ми взагалі-то не розкриваємо цю службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку “Резерв+” понад 10 тисяч звернень”, – зазначив Лазуткін.

Він нагадав, що підписати контракт можна не лише через “Резерв+”, існують інші способи подати заявку.

“Застосунок Резерв+ – не єдиний “вхід”, скажімо так, в цей “периметр”, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт “18−24″. Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт”, – додав Лазуткін.

Нагадаємо, 11 лютого Міноборони України офіційно оголосило про нову можливість для українців 18-24 років – підписати контракт та на рік приєднатися до Сил оборони. Ставка верховного головнокомандувача дозволила молоді укладати контракт за мільйон гривень тільки з шістьма бригадами ЗСУ. Серед них – харківська 92-га. За службу таким контрактникам готові виплатити два мільйони гривень. Мільйон – це одноразова грошова допомога. Насправді ця сума розбита на три транші: 200 тисяч людина отримає після підписання контракту, 300 тисяч – після завершення підготовки, а решту – в день звільнення з війська. Ще мільйон – це щомісячне грошове забезпечення й інші виплати в розрахунку на рік. Ініціатива Кабміну вже викликала неоднозначну реакцію чинних військовослужбовців і мобілізованих. Дискримінацією назвала пропозицію для молодих контрактників керівниця медичної служби батальйону “Вовки Да Вінчі” Аліна Михайлова. Тим часом командир підрозділу БпЛА «Ахіллес» Юрій Федоренко пояснив, чому підтримує рішення, яке критикують деякі побратими.