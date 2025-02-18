Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны

О количество желающих рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире нацмарафона.

Речь идет о новом годовом контракте, который предлагают подписать украинцам, в возрасте от 18-ти до 24-х лет.

«Мы вообще-то не раскрываем эту служебную информацию, но можем сказать, что в приложении «Резерв+» более 10 тысяч обращений», – отметил Лазуткин.

Он напомнил, что подписать контракт можно не только через «Резерв+», существуют и другие способы подать заявку.

«Приложение «Резерв+» – не единственный способ, скажем так, войти в этот «периметр», поскольку есть возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, существует центр рекрутинга, есть сайт «18-24″. То есть, есть несколько путей попасть на этот контракт», – добавил Лазуткин.

Напомним, 11 февраля Минобороны Украины официально объявили о новой возможности для украинцев 18-24 лет – подписать контракт и на год присоединиться к Силам обороны. Ставка верховного главнокомандующего разрешила молодежи заключать контракт за миллион гривен только с шестью бригадами ВСУ. Среди них — харьковская 92-я. За службу таким контрактникам готовы выплатить два миллиона гривен. Миллион — это единовременная денежная помощь. На самом деле эта сумма разбита на три транша: 200 тысяч человек получит после подписания контракта, 300 тысяч — после завершения подготовки, а остальное — в день увольнения из армии. Еще миллион — это ежемесячное денежное обеспечение и другие выплаты в расчете на год. Инициатива Кабмина уже вызвала неоднозначную реакцию действующих военнослужащих и мобилизованных. Дискриминацией назвала предложение для молодых контрактников руководитель медицинской службы батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова. Тем временем командир подразделения БпЛА «Ахиллес» Юрий Федоренко объяснил, почему поддерживает решение, которое критикуют некоторые побратимы.