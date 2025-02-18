«Это проблема»: почему Оскол помогает врагу наступать, объяснили ВСУ

Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Харків» рассказал, почему благодаря замерзшей речки Оскол россияне смогут продвигаться на Харьковщине.

«Сейчас уже можно перебрасывать не только на лодках, но и пытаться как-то переходить реку. И да, конечно, это проблема», – констатировал Трегубов.

Такие погодные условия Трегубов назвал «окном возможностей» для россиян, которым они, конечно, захотят воспользоваться. Ведь так ВС РФ смогут не только достаточно легко перейти речку и закрепиться, но и наладить логистику. После чего враг сможет нарастить темпы наступления.

«Это проблема. И эту проблему все знают и эту проблему украинское командование пытается решить эту проблему», – отметил Трегубов.