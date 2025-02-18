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«Это проблема»: почему Оскол помогает врагу наступать, объяснили ВСУ

Украина 10:21   18.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Это проблема»: почему Оскол помогает врагу наступать, объяснили ВСУ Скриншот

Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Харків» рассказал, почему благодаря замерзшей речки Оскол россияне смогут продвигаться на Харьковщине.

«Сейчас уже можно перебрасывать не только на лодках, но и пытаться как-то переходить реку. И да, конечно, это проблема», – констатировал Трегубов.

Такие погодные условия Трегубов назвал «окном возможностей» для россиян, которым они, конечно, захотят воспользоваться. Ведь так ВС РФ смогут не только достаточно легко перейти речку и закрепиться, но и наладить логистику. После чего враг сможет нарастить темпы наступления.

«Это проблема. И эту проблему все знают и эту проблему украинское командование пытается решить эту проблему», – отметил Трегубов.

Читайте также: В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 10:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Харків» рассказал, почему замерзшая речка Оскол способствует продвижению россиян на Харьковщине.".