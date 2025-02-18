«Это проблема»: почему Оскол помогает врагу наступать, объяснили ВСУ
Скриншот
Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Харків» рассказал, почему благодаря замерзшей речки Оскол россияне смогут продвигаться на Харьковщине.
«Сейчас уже можно перебрасывать не только на лодках, но и пытаться как-то переходить реку. И да, конечно, это проблема», – констатировал Трегубов.
Такие погодные условия Трегубов назвал «окном возможностей» для россиян, которым они, конечно, захотят воспользоваться. Ведь так ВС РФ смогут не только достаточно легко перейти речку и закрепиться, но и наладить логистику. После чего враг сможет нарастить темпы наступления.
«Это проблема. И эту проблему все знают и эту проблему украинское командование пытается решить эту проблему», – отметил Трегубов.
Читайте также: В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Купянщина, оскол, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Это проблема»: почему Оскол помогает врагу наступать, объяснили ВСУ»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 10:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Харків» рассказал, почему замерзшая речка Оскол способствует продвижению россиян на Харьковщине.".