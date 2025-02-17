В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине

Силы обороны принимают меры по недопущению расширения россиянами плацдарма в районе реки Оскол на Купянском направлении, однако морозы усложняют ситуацию, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

«Там трудно, они очень стараются. И, к сожалению, есть теперь уже определенная проблема с погодой, — отметил Трегубов. — Потому что если там лед будет держать человека и технику, то это будет не очень хорошо для нас всех. Там, где они раньше переправлялись на лодках, они просто будут бегать. Кто-то провалится, кто-то не провалится. Но, тем не менее, это не так, как на лодке по ледяной реке плыть. Поэтому они сильно оказывают давление именно на том направлении. Но украинские войска в курсе. И принимаются конкретные меры по недопущению расширения их плацдарма там».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что военные РФ успешно штурмовали позиции украинских защитников на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что российские войска недавно пересекли реку Оскол и продвинулись в полях юго-западнее населенного пункта Тополи, проинформировали аналитики.