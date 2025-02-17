Оккупанты вновь распространяют фейки о своих успехах в Волчанске – ISW
По данным Института изучения войны (ISW), враг в очередной раз соврал о своем продвижении на севере Харьковщины, однако на другом направлении в области у россиян действительно есть некоторые успехи.
«15 февраля российский блогер заявил, что российские войска незначительно продвинулись в восточном Волчанске», – пишут в ISW.
Однако никаких подтверждений этому нет. В то время как на Купянском направлении аналитики зафиксировали продвижение оккупантов.
«Геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что российские войска недавно пересекли реку Оскол и продвинулись в полях юго-западнее Тополи (к северо-востоку от Купянска)», – сообщили аналитики.
А вот на Боровском направлении линия фронта осталось неизменной.
«Российские войска наступали севернее Боровой в сторону Новоплатоновки; северо-восточнее Боровой возле Колесниковки, Лозовой, Новой Кругляковки; восточнее Боровой у Зеленого Гая; и юго-восточнее Боровой у Новосергеевки, Новоегоровки и Грековки 15 и 16 февраля», – уточнили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 10:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Института изучения войны (ISW), враг в очередной раз соврал о продвижении на севере Харьковщины, но на другом направлении в области у РФ есть некоторые успехи.".