Оккупанты вновь распространяют фейки о своих успехах в Волчанске – ISW

По данным Института изучения войны (ISW), враг в очередной раз соврал о своем продвижении на севере Харьковщины, однако на другом направлении в области у россиян действительно есть некоторые успехи.

«15 февраля российский блогер заявил, что российские войска незначительно продвинулись в восточном Волчанске», – пишут в ISW.

Однако никаких подтверждений этому нет. В то время как на Купянском направлении аналитики зафиксировали продвижение оккупантов.

«Геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что российские войска недавно пересекли реку Оскол и продвинулись в полях юго-западнее Тополи (к северо-востоку от Купянска)», – сообщили аналитики.

А вот на Боровском направлении линия фронта осталось неизменной.

«Российские войска наступали севернее Боровой в сторону Новоплатоновки; северо-восточнее Боровой возле Колесниковки, Лозовой, Новой Кругляковки; восточнее Боровой у Зеленого Гая; и юго-восточнее Боровой у Новосергеевки, Новоегоровки и Грековки 15 и 16 февраля», – уточнили в Институте изучения войны.