Генштаб: 16 раз за сутки наступали оккупанты на Купянском направлении
О боях на Харьковщине, которые произошли в течение суток, сообщил в утренней сводке за 17 февраля Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении враг пытался атаковать позиции украинских защитников дважды в районе Волчанска. Тем временем на Купянском – СОУ сдержали 16 штурмов РФ.
«Произошло 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного», – пишут в ГШ.
Всего же на разных участках фронта зафиксировали 129 боестолкновений. Кроме того, россияне ударили по позициям ВСУ больше 5500 раз, запустили 2332 дронов-камикадзе.
Потери ВС РФ на данный момент такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 08:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, которые произошли в течение суток, сообщил в утренней сводке за 17 февраля Генштаб ВСУ.".