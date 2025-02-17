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Генштаб: 16 раз за сутки наступали оккупанты на Купянском направлении

Украина 08:13   17.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 16 раз за сутки наступали оккупанты на Купянском направлении

О боях на Харьковщине, которые произошли в течение суток, сообщил в утренней сводке за 17 февраля Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытался атаковать позиции украинских защитников дважды в районе Волчанска. Тем временем на Купянском – СОУ сдержали 16 штурмов РФ.

«Произошло 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного», – пишут в ГШ.

Всего же на разных участках фронта зафиксировали 129 боестолкновений. Кроме того, россияне ударили по позициям ВСУ больше 5500 раз, запустили 2332 дронов-камикадзе.

Потери ВС РФ на данный момент такие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 08:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, которые произошли в течение суток, сообщил в утренней сводке за 17 февраля Генштаб ВСУ.".