Пять БпЛА ночью прилетели по Золочевщине – фото последствий
Фото: «Заря»
Как пишет издание «Заря» БпЛА прилетали по Золочевской громаде с 01:40 по 02:20.
Россияне ударили пятью «Шахедами» по предприятию в селе Цаповка, передает «Заря».
«В результате ударов были повреждены грузовой и легковой автомобили, 3 складских помещения и административное здание», – сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
Предварительно, пострадавших вследствие обстрела нет, уточнил Коваленко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 07:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как пишет издание «Заря» БпЛА прилетали по Золочевской громаде с 01:40 по 02:20.".