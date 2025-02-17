Пять БпЛА ночью прилетели по Золочевщине – фото последствий

Как пишет издание «Заря» БпЛА прилетали по Золочевской громаде с 01:40 по 02:20.

Россияне ударили пятью «Шахедами» по предприятию в селе Цаповка, передает «Заря».

«В результате ударов были повреждены грузовой и легковой автомобили, 3 складских помещения и административное здание», – сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Предварительно, пострадавших вследствие обстрела нет, уточнил Коваленко.