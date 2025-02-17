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Пять БпЛА ночью прилетели по Золочевщине – фото последствий

Происшествия 07:47   17.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пять БпЛА ночью прилетели по Золочевщине – фото последствий Фото: «Заря»

Как пишет издание «Заря» БпЛА прилетали по Золочевской громаде с 01:40 по 02:20.

Россияне ударили пятью «Шахедами» по предприятию в селе Цаповка, передает «Заря».

Прилет по Золочевщине 17 февраля 2025
Фото: «Заря»

«В результате ударов были повреждены грузовой и легковой автомобили, 3 складских помещения и административное здание», – сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Предварительно, пострадавших вследствие обстрела нет, уточнил Коваленко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 07:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как пишет издание «Заря» БпЛА прилетали по Золочевской громаде с 01:40 по 02:20.".