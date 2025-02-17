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Ночью в Харькове раздавались взрывы, есть пострадавшие (дополнено)

Происшествия 07:31   17.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью в Харькове раздавались взрывы, есть пострадавшие (дополнено) Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius

Первые взрывы в городе прозвучали около 01:20. 

Дополнено в 07:31. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что в Холодногорском районе повреждена хозпостройка и 14 домов.

«В результате падения обломков вражеского беспилотника Герань-2 в Холодногорском районе Харькова три женщины получили острую реакцию на стресс», – написал Синегубов.

Тревога в Харькове и области длилась с 20:44. По данным Воздушных сил ВСУ, Харьков и соседние регионы атаковали БпЛА. 

Примерно в 01:20 в Салтовском районе прозвучал первый взрыв. По данным мэра Игоря Терехова, по Харькову прилетел беспилотник – он упал неподалеку админздания. 

«В админздании и близлежащих домах кое-где выбиты стекла. Ситуация уточняется», – уточнил городской голова.

Примерно в 01:44 оккупанты вновь ударили по городу. На этот раз, уточнил Терехов, досталось Холодногорскому району. 

«В Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БпЛА типа «Шахед» на территории частного домовладения, поврежден жилой дом», – написал Терехов.

Позже в облуправлении Нацполиции обновили данные о пострадавших из-за ночного обстрела, а также уточнили, что в Холодногорском районе после «прилета» начался пожар.

«В Холодногорском районе «Шахед» попал в частный сектор. Есть возгорание хозяйственной постройки. Повреждены жилые дома. Три женщины получили острую реакцию на стресс», – сообщили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 07:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые взрывы в городе раздались около 01:20. ".