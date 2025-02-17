Ночью в Харькове раздавались взрывы, есть пострадавшие (дополнено)
Первые взрывы в городе прозвучали около 01:20.
Дополнено в 07:31. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что в Холодногорском районе повреждена хозпостройка и 14 домов.
«В результате падения обломков вражеского беспилотника Герань-2 в Холодногорском районе Харькова три женщины получили острую реакцию на стресс», – написал Синегубов.
Тревога в Харькове и области длилась с 20:44. По данным Воздушных сил ВСУ, Харьков и соседние регионы атаковали БпЛА.
Примерно в 01:20 в Салтовском районе прозвучал первый взрыв. По данным мэра Игоря Терехова, по Харькову прилетел беспилотник – он упал неподалеку админздания.
«В админздании и близлежащих домах кое-где выбиты стекла. Ситуация уточняется», – уточнил городской голова.
Примерно в 01:44 оккупанты вновь ударили по городу. На этот раз, уточнил Терехов, досталось Холодногорскому району.
«В Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БпЛА типа «Шахед» на территории частного домовладения, поврежден жилой дом», – написал Терехов.
Позже в облуправлении Нацполиции обновили данные о пострадавших из-за ночного обстрела, а также уточнили, что в Холодногорском районе после «прилета» начался пожар.
«В Холодногорском районе «Шахед» попал в частный сектор. Есть возгорание хозяйственной постройки. Повреждены жилые дома. Три женщины получили острую реакцию на стресс», – сообщили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, обстрел, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 07:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые взрывы в городе раздались около 01:20. ".