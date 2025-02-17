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Вночі у Харкові лунали вибухи, є постраждалі (доповнено)

Події 07:31   17.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі у Харкові лунали вибухи, є постраждалі (доповнено)

Перші вибухи у місті пролунали близько 01:20. 

Доповнено о 07:31. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що в Холодногірському районі пошкоджена господарча будівля та 14 будинків.

“Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника Герань-2 у Холодногірському районі Харкова три жінки отримали гостру реакцію на стрес”, – написав Синєгубов.

Тривога у Харкові та області тривала з 20:44. За даними Повітряних сил ЗСУ, Харків та сусідні регіони атакували БпЛА. 

Приблизно о 01:20 у Салтівському районі пролунав перший вибух. За даними мера Ігоря Терехова, по Харкову прилетів безпілотник – він упав неподалік адмінбудівлі. 

В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки. Ситуація уточнюється“, – написав міський голова.

Близько 01:44 окупанти знову вдарили по місту. На цей раз, уточнив Терехов, дісталося Холодногірському району. 

“У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу “Шахед” на території приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок”, – написав Терехов.

Пізніше в облуправлінні Нацполіції оновили дані про постраждалих через нічний обстріл, а також уточнили, що в Холодногірському районі після прильоту почалася пожежа.

“У Холодногірському районі шахед влучив у приватний сектор. Є загоряння господарчої споруди. Пошкоджені житлові будинки. Троє жінок зазнали гострої реакції на стрес”, – повідомили правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 07:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші вибухи у місті пролунали близько 01:20. ".