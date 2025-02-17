П’ять БпЛА вночі прилетіли по Золочівщині – фото наслідків

Як пише видання “Зоря” БпЛА прилітали по Золочівській громаді з 01:40 до 02:20.

Росіяни вдарили п’ятьма “Шахедами” по підприємству в селі Цапівка, передає “Зоря”.

“Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний та легковий автомобілі, 3 складських приміщення і адміністративну будівлю“, – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Попередньо, постраждалих внаслідок обстрілу немає, уточнив Коваленко.