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П’ять БпЛА вночі прилетіли по Золочівщині – фото наслідків

Події 07:47   17.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ять БпЛА вночі прилетіли по Золочівщині – фото наслідків Фото: “Зоря”

Як пише видання “Зоря” БпЛА прилітали по Золочівській громаді з 01:40 до 02:20.

Росіяни вдарили п’ятьма “Шахедами” по підприємству в селі Цапівка, передає “Зоря”.

Приліт по Золочівщині 17 лютого 2025
Фото: “Зоря”

Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний та легковий автомобілі, 3 складських приміщення і адміністративну будівлю“, – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Попередньо, постраждалих внаслідок обстрілу немає, уточнив Коваленко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 07:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як пише видання “Зоря” БпЛА прилітали по Золочівській громаді з 01:40 до 02:20.".