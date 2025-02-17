П’ять БпЛА вночі прилетіли по Золочівщині – фото наслідків
Фото: “Зоря”
Як пише видання “Зоря” БпЛА прилітали по Золочівській громаді з 01:40 до 02:20.
Росіяни вдарили п’ятьма “Шахедами” по підприємству в селі Цапівка, передає “Зоря”.
“Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний та легковий автомобілі, 3 складських приміщення і адміністративну будівлю“, – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
Попередньо, постраждалих внаслідок обстрілу немає, уточнив Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 07:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як пише видання “Зоря” БпЛА прилітали по Золочівській громаді з 01:40 до 02:20.".