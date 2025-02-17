Генштаб: 16 разів за добу наступали окупанти на Куп’янському напрямку

Про бої на Харківщині, що відбулися протягом доби, повідомив у ранковому зведенні за 17 лютого Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався атакувати позиції українських захисників двічі у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янському – СОУ стримали 16 штурмів РФ.

“Відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного”, – пишуть у ГШ.

Всього ж на різних ділянках фронту зафіксували 129 бойових зіткнень. Крім того, росіяни вдарили по позиціях ЗСУ більше 5500 разів, запустили 2332 дронів-камікадзе.

Втрати ЗС РФ наразі такі: