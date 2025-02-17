Генштаб: 16 разів за добу наступали окупанти на Куп’янському напрямку
Про бої на Харківщині, що відбулися протягом доби, повідомив у ранковому зведенні за 17 лютого Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог намагався атакувати позиції українських захисників двічі у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янському – СОУ стримали 16 штурмів РФ.
“Відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного”, – пишуть у ГШ.
Всього ж на різних ділянках фронту зафіксували 129 бойових зіткнень. Крім того, росіяни вдарили по позиціях ЗСУ більше 5500 разів, запустили 2332 дронів-камікадзе.
Втрати ЗС РФ наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 08:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині, що відбулися протягом доби, повідомив у ранковому зведенні за 17 лютого Генштаб ЗСУ.".