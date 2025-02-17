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Генштаб: 16 разів за добу наступали окупанти на Куп’янському напрямку

Україна 08:13   17.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 16 разів за добу наступали окупанти на Куп’янському напрямку

Про бої на Харківщині, що відбулися протягом доби, повідомив у ранковому зведенні за 17 лютого Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався атакувати позиції українських захисників двічі у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янському – СОУ стримали 16 штурмів РФ.

“Відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного”, – пишуть у ГШ.

Всього ж на різних ділянках фронту зафіксували 129 бойових зіткнень. Крім того, росіяни вдарили по позиціях ЗСУ більше 5500 разів, запустили 2332 дронів-камікадзе.

Втрати ЗС РФ наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 08:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині, що відбулися протягом доби, повідомив у ранковому зведенні за 17 лютого Генштаб ЗСУ.".