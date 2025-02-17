Окупанти знову розповсюджують фейки про свої успіхи у Вовчанську – ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ворог вкотре збрехав про своє просування на півночі Харківщини, проте на іншому напрямку в області у росіян дійсно є деякі успіхи.

“15 лютого російський мілблогер заявив, що російські війська незначно просунулися у східному Вовчанську”, – пишуть в ISW.

Однак жодних підтверджень цьому немає. Тоді як на Куп’янському напрямку аналітики зафіксували просування окупантів.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що російські війська нещодавно перетнули річку Оскіл і просунулися в полях на південний захід від Тополі (на північний схід від Куп’янська)”, – повідомили аналітики.

А ось на Борівському напрямку лінія фронту лишилася незмінною.

“Російські війська наступали на північ від Борової в бік Новоплатонівки; на північний схід від Борової біля Колісниківки, Лозової, Нової Кругляківки; на схід від Борової біля Зеленого Гаю; і на південний схід від Борової біля Новосергіївки, Новоєгорівки та Греківки 15 і 16 лютого”, – уточнили в Інституті вивчення війни.