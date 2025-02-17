У «Хортиці» не виключають, що росіяни зможуть бігати по Осколу на Харківщині

Сили оборони вживають заходів щодо недопущення розширення росіянами плацдарму в районі річки Оскіл на Куп’янському напрямку, проте морози ускладнюють ситуацію, розповів в етері нацмарафону речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

“Там важко, вони дуже стараються. І, на жаль, є тепер вже певна проблема з погодою, – зазначив Трегубов. – Бо якщо там лід буде тримати людину та техніку, то це буде не дуже добре для нас усіх. Там, де вони раніше переправлялися човнами, вони просто будуть бігати. Хтось провалиться, хтось не провалиться. Але, тим не менше, це не так, як на човні крижаною річкою плисти. Тому вони сильно чинять тиск саме на тому напрямку. Але українські війська про це в курсі. І вживаються конкретні заходи щодо недопущення розширення їхнього плацдарму там”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що військові РФ успішно штурмували позиції українських захисників на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що російські війська нещодавно перетнули річку Оскіл і просунулися в полях на південний захід від населеного пункту Тополі, проінформували аналітики.