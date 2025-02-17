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Де росіяни просунулися на Куп’янщині, показали у Deep State

Україна 11:42   17.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де росіяни просунулися на Куп’янщині, показали у Deep State Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 17 лютого автори проєкту Deep State повідомили про просування ворога на Харківщині.

На оновлених картах бойових дій на Харківщині видно, що росіяни захопили частину територій на Куп’янському напрямку. Зокрема, окупанти просунулися біля Фиголівки.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ворог успішно штурмував позиції українських захисників на Куп’янському напрямку. За інформацією експертів, російські війська нещодавно перетнули річку Оскіл і просунулися в полях на південний захід від Тополі (на північний схід від Куп’янська).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 11:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 17 лютого автори проєкту Deep State повідомили про просування ворога на Харківщині.".