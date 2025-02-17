Где россияне продвинулись на Купянщине, показали в Deep State
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 17 февраля авторы проекта Deep State сообщили о продвижении врага на Харьковщине.
На обновленных картах боевых действий в Харьковской области видно, что россияне захватили часть территорий на Купянском направлении. В частности, оккупанты продвинулись около Фиголевки.
Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что враг успешно штурмовал позиции украинских защитников на Купянском направлении. По информации экспертов, российские войска недавно пересекли реку Оскол и продвинулись в полях юго-западнее Тополи (к северо-востоку от Купянска).
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, бои, война, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 11:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 февраля авторы проекта Deep State сообщили о продвижении врага на Харьковщине.".