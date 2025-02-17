Где россияне продвинулись на Купянщине, показали в Deep State

Утром 17 февраля авторы проекта Deep State сообщили о продвижении врага на Харьковщине.

На обновленных картах боевых действий в Харьковской области видно, что россияне захватили часть территорий на Купянском направлении. В частности, оккупанты продвинулись около Фиголевки.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что враг успешно штурмовал позиции украинских защитников на Купянском направлении. По информации экспертов, российские войска недавно пересекли реку Оскол и продвинулись в полях юго-западнее Тополи (к северо-востоку от Купянска).