Live
  • Вт 18.02.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.56
  • EUR 43.52

Харьков после обстрела, куда прилетело: в прокуратуре показали фото разрушений

Происшествия 09:38   17.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьков после обстрела, куда прилетело: в прокуратуре показали фото разрушений

В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото разрушений после ночного обстрела города. 

«По данным следствия, 17 февраля около 01:25 вражеский беспилотник атаковал Холодногорский район Харькова. Попадание – по частному жилому сектору. Повреждены 15 домов, хозяйственные помещения», – уточнили в прокуратуре.

Обстрел Харькова 17 февраля 2025

В результате обстрела пострадали три женщины – 74, 49 и 28 лет.

Обстрел Харькова 17 февраля 2025

Правоохранители установили, что враг выпустил по Харькову БпЛА «Герань-2».

Напомним, о том, что россияне бьют по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, первый «прилет» зафиксировали в Салтовском районе – там беспилотник упал недалеко от админздания, обошлось без пострадавших. Позже еще один взрыв раздался в Холодногорском районе. Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, там повреждены дома и хозпостройка, пострадали три женщины.

Читайте также: Из-за атаки на энергообъекты по всей Украине – аварийные отключения света

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
18.02.2025, 15:03
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
18.02.2025, 14:32
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
18.02.2025, 11:10
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
17.02.2025, 16:25
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
17.02.2025, 20:25
«Думаем, как дополнительно защитить Харьков» – от чего, рассказал Синегубов
«Думаем, как дополнительно защитить Харьков» – от чего, рассказал Синегубов
18.02.2025, 11:25

Новости по теме:

09:38
Харьков после обстрела, куда прилетело: в прокуратуре показали фото разрушений
07:47
Пять БпЛА ночью прилетели по Золочевщине – фото последствий
07:31
Ночью в Харькове раздавались взрывы, есть пострадавшие (дополнено)
17:44
Ранена женщина — россияне обстреляли село на Харьковщине
13:39
Россияне снова атаковали бригаду «скорой» на Харьковщине

Вы читали новость: «Харьков после обстрела, куда прилетело: в прокуратуре показали фото разрушений»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 09:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото разрушений после ночного обстрела города. ".