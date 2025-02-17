Харьков после обстрела, куда прилетело: в прокуратуре показали фото разрушений

В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото разрушений после ночного обстрела города.

«По данным следствия, 17 февраля около 01:25 вражеский беспилотник атаковал Холодногорский район Харькова. Попадание – по частному жилому сектору. Повреждены 15 домов, хозяйственные помещения», – уточнили в прокуратуре.

В результате обстрела пострадали три женщины – 74, 49 и 28 лет.

Правоохранители установили, что враг выпустил по Харькову БпЛА «Герань-2».

Напомним, о том, что россияне бьют по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, первый «прилет» зафиксировали в Салтовском районе – там беспилотник упал недалеко от админздания, обошлось без пострадавших. Позже еще один взрыв раздался в Холодногорском районе. Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, там повреждены дома и хозпостройка, пострадали три женщины.