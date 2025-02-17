Харьков после обстрела, куда прилетело: в прокуратуре показали фото разрушений
В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото разрушений после ночного обстрела города.
«По данным следствия, 17 февраля около 01:25 вражеский беспилотник атаковал Холодногорский район Харькова. Попадание – по частному жилому сектору. Повреждены 15 домов, хозяйственные помещения», – уточнили в прокуратуре.
В результате обстрела пострадали три женщины – 74, 49 и 28 лет.
Правоохранители установили, что враг выпустил по Харькову БпЛА «Герань-2».
Напомним, о том, что россияне бьют по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, первый «прилет» зафиксировали в Салтовском районе – там беспилотник упал недалеко от админздания, обошлось без пострадавших. Позже еще один взрыв раздался в Холодногорском районе. Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, там повреждены дома и хозпостройка, пострадали три женщины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 09:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото разрушений после ночного обстрела города. ".