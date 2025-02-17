Из-за атаки на энергообъекты в Украине – аварийные отключения (обновлено)
О том, что по всей стране начались аварийные отключения света, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Обновлено в 11:10. В НЭК «Укрэнерго» проинформировали, что аварийные отключения света уже отменили.
«Продолжается процесс заживления обесточенных потребителей. Потребление электроэнергии возросло из-за похолодания. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00», – написали энергетики.
Ранее аварийные отключения ввели из-за атаки россиян на объекты энергосистемы.
«В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)», – уточнили энергетики.
Также в «Укрэнерго» призвали потребителей следить за изменениями ситуации на официальных страницах облэнерго и экономно потреблять электроэнергию.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: графики, НЭК "Укрэнерго", отключения света, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 11:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что по всей стране начались аварийные отключения света, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".