Из-за атаки на энергообъекты в Украине – аварийные отключения (обновлено)

О том, что по всей стране начались аварийные отключения света, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Обновлено в 11:10. В НЭК «Укрэнерго» проинформировали, что аварийные отключения света уже отменили.

«Продолжается процесс заживления обесточенных потребителей. Потребление электроэнергии возросло из-за похолодания. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00», – написали энергетики.

Ранее аварийные отключения ввели из-за атаки россиян на объекты энергосистемы.

«В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)», – уточнили энергетики.

Также в «Укрэнерго» призвали потребителей следить за изменениями ситуации на официальных страницах облэнерго и экономно потреблять электроэнергию.