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Трое пострадавших в Харькове в результате удара беспилотников – Синегубов

Происшествия 08:48   17.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Трое пострадавших в Харькове в результате удара беспилотников – Синегубов

В течение суток враг выпустил по Харьковщине 11 КАБов и девять БпЛА, проинформировал в утренней сводке 17 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.

После полуночи оккупанты начали бить по Харькову. Вначале прилетело по Салтовскому району – там повреждено остекление в доме. Обошлось без пострадавших.

«17 февраля 01:24 г. Харьков, Холодногорский р-н. Попадание БпЛА «Шахед» в землю. Повреждена хозяйственная постройка и остекление 14 частных домов. Пострадали 3 женщины 28, 50, 64 лет (острая реакция на стресс)», – уточнил Синегубов.

А в 02:20 россияне ударили по селу Цаповка Богодуховского района.

«В результате падения трех БпЛА «Шахед» на территорию предприятия повреждены 3 складских здания, административное здание и 2 автомобиля», – уточнил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 08:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг выпустил по Харьковщине 11 КАБов и девять БпЛА, проинформировал в утренней сводке 17 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.".