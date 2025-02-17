Трое пострадавших в Харькове в результате удара беспилотников – Синегубов
В течение суток враг выпустил по Харьковщине 11 КАБов и девять БпЛА, проинформировал в утренней сводке 17 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.
После полуночи оккупанты начали бить по Харькову. Вначале прилетело по Салтовскому району – там повреждено остекление в доме. Обошлось без пострадавших.
«17 февраля 01:24 г. Харьков, Холодногорский р-н. Попадание БпЛА «Шахед» в землю. Повреждена хозяйственная постройка и остекление 14 частных домов. Пострадали 3 женщины 28, 50, 64 лет (острая реакция на стресс)», – уточнил Синегубов.
А в 02:20 россияне ударили по селу Цаповка Богодуховского района.
«В результате падения трех БпЛА «Шахед» на территорию предприятия повреждены 3 складских здания, административное здание и 2 автомобиля», – уточнил начальник ХОВА.
Читайте также: Ночью в Харькове раздавались взрывы, есть пострадавшие (дополнено)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Трое пострадавших в Харькове в результате удара беспилотников – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 08:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг выпустил по Харьковщине 11 КАБов и девять БпЛА, проинформировал в утренней сводке 17 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.".