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Троє постраждалих у Харкові внаслідок удару безпілотників – Синєгубов

Події 08:48   17.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Троє постраждалих у Харкові внаслідок удару безпілотників – Синєгубов

Протягом доби ворог випустив по Харківщині 11 КАБів та дев’ять БпЛА, поінформував у ранковому зведенні 17 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Після опівночі окупанти почали бити по Харкову. Спочатку прилетіло по Салтівському району – там пошкоджено скління в будинку. Обійшлося без постраждалих.

“17 лютого 01:24 м. Харків, Холодногірський р-н. Влучання БПЛА «Шахед» в землю. Пошкоджено господарчу споруду та скління 14 приватних будинків. Постраждало 3 жінки 28, 50, 64 років (гостра реакція на стрес)”, – уточнив Синєгубов.

А о 02:20 росіяни вдарили по селу Цапівка Богодухівського району.

“Внаслідок падіння трьох БпЛА «Шахед» на територію підприємства пошкоджено 3 складські будівлі, адміністративну будівлю та 2 автомобілі”, – уточнив начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 08:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог випустив по Харківщині 11 КАБів та дев’ять БпЛА, поінформував у ранковому зведенні 17 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.".