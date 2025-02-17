Через атаку на енергооб’єкти в Україні – аварійні відключення (оновлено)
Про те, що по всій країні розпочалися аварійні відключення світла, повідомили у НЕК “Укренерго”.
Оновлено об 11:10. У НЕК “Укренерго” поінформували, що аварійні відключення світла вже скасували.
“Застосовані вранці аварійні відключення в окремих регіонах – вже скасовані. Триває процес заживлення знеструмлених споживачів. Споживання електроенергії зросло через похолодання. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно до 22:00”, – написали енергетики.
Раніше аварійні відключення запровадили через атаку росіян на об’єкти енергосистеми.
“Першочергово — відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)“, – уточнили енергетики.
Також в “Укренерго” закликали споживачів стежити за змінами ситуації на офіційних сторінках обленерго та економно споживати електроенергію.
Читайте також: Троє постраждалих у Харкові внаслідок удару безпілотників – Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: графики, НЭК "Укрэнерго", отключения света, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Через атаку на енергооб’єкти в Україні – аварійні відключення (оновлено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 11:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що по всій країні розпочалися аварійні відключення світла, повідомили у НЕК “Укренерго”.".