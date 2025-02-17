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Через атаку на енергооб’єкти в Україні – аварійні відключення (оновлено)

Події 11:10   17.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через атаку на енергооб’єкти в Україні – аварійні відключення (оновлено) Фото: АТ “Харківобленерго”

Про те, що по всій країні розпочалися аварійні відключення світла, повідомили у НЕК “Укренерго”.

Оновлено об 11:10. У НЕК “Укренерго” поінформували, що аварійні відключення світла вже скасували.

“Застосовані вранці аварійні відключення в окремих регіонах – вже скасовані. Триває процес заживлення знеструмлених споживачів. Споживання електроенергії зросло через похолодання. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно до 22:00”, – написали енергетики.

Раніше аварійні відключення запровадили через атаку росіян на об’єкти енергосистеми.

Першочергово — відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)“, – уточнили енергетики.

Також в “Укренерго” закликали споживачів стежити за змінами ситуації на офіційних сторінках обленерго та економно споживати електроенергію.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 11:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що по всій країні розпочалися аварійні відключення світла, повідомили у НЕК “Укренерго”.".