Відключення світла повертаються: чотири області без електропостачання

Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що сьогодні, 6 жовтня, з 15.00 і до кінця доби в деяких регіонах України введуть графіки відключення світла. Він пояснив: внаслідок російських обстрілів частина абонентів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях залишаються без електропостачання.

Некрасов також зазначив: роблять усе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі, але за потреби можуть запровадити й аварійні відключення.

“Там, де дозволяє ситуація, бригади енергетиків вже працюють над відновленням. Енергетики роблять все, щоб якнайшвидше повернути світло в будинки українців. Відновлювальні роботи тривають практично цілодобово. Сьогодні з 15 години і до кінця доби в деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до одної черги”, – сказав Некрасов.

Також він закликав споживачів стежити за офіційними повідомленнями на сторінках обленерго.