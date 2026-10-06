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Відключення світла повертаються: чотири області без електропостачання

Суспільство 11:43   06.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Відключення світла повертаються: чотири області без електропостачання Зображення створене ШІ

Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що сьогодні, 6 жовтня, з 15.00 і до кінця доби в деяких регіонах України введуть графіки відключення світла. Він пояснив: внаслідок російських обстрілів частина абонентів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях залишаються без електропостачання.

Некрасов також зазначив: роблять усе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі, але за потреби можуть запровадити й аварійні відключення.

“Там, де дозволяє ситуація, бригади енергетиків вже працюють над відновленням. Енергетики роблять все, щоб якнайшвидше повернути світло в будинки українців. Відновлювальні роботи тривають практично цілодобово. Сьогодні з 15 години і до кінця доби в деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до одної черги”, – сказав Некрасов.

Також він закликав споживачів стежити за офіційними повідомленнями на сторінках обленерго.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 11:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "сьогодні, 6 жовтня, з 15.00 і до кінця доби в деяких регіонах України введуть графіки відключення світла.".