Харків після обстрілу, куди прилетіло: у прокуратурі показали фото руйнувань

У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото руйнувань після нічного обстрілу міста.

“За даними слідства, 17 лютого близько 1:25 ворожий безпілотник атакував Холодногірський район м. Харкова. Влучання – по приватному житловому сектору. Пошкоджено 15 будинків, господарчі приміщення“, – уточнили у прокуратурі.

Внаслідок обстрілу постраждали три жінки – 74, 49 та 28 років.

Правоохоронці встановили, що ворог випустив по Харкову БпЛА “Герань-2”.

Нагадаємо, про те, що росіяни б’ють по Харкову повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, перший “приліт” зафіксували в Салтівському районі – там безпілотник упав неподалік адмінбудівлі, обійшлася без постраждалих. Пізніше ще один вибух пролунав у Холодногірському районі. Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, там пошкоджені будинки та господарська споруда, постраждали три жінки.