Харків після обстрілу, куди прилетіло: у прокуратурі показали фото руйнувань
У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото руйнувань після нічного обстрілу міста.
“За даними слідства, 17 лютого близько 1:25 ворожий безпілотник атакував Холодногірський район м. Харкова. Влучання – по приватному житловому сектору. Пошкоджено 15 будинків, господарчі приміщення“, – уточнили у прокуратурі.
Внаслідок обстрілу постраждали три жінки – 74, 49 та 28 років.
Правоохоронці встановили, що ворог випустив по Харкову БпЛА “Герань-2”.
Нагадаємо, про те, що росіяни б’ють по Харкову повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, перший “приліт” зафіксували в Салтівському районі – там безпілотник упав неподалік адмінбудівлі, обійшлася без постраждалих. Пізніше ще один вибух пролунав у Холодногірському районі. Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, там пошкоджені будинки та господарська споруда, постраждали три жінки.
Читайте також: Через атаку на енергооб’єкти по всій Україні – аварійні відключення світла
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, прокуратура, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків після обстрілу, куди прилетіло: у прокуратурі показали фото руйнувань»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 09:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото руйнувань після нічного обстрілу міста. ".