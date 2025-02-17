Live
  • Вт 18.02.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 41.56
  • EUR 43.52

Харків після обстрілу, куди прилетіло: у прокуратурі показали фото руйнувань

Події 09:38   17.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків після обстрілу, куди прилетіло: у прокуратурі показали фото руйнувань

У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото руйнувань після нічного обстрілу міста. 

За даними слідства, 17 лютого близько 1:25 ворожий безпілотник атакував Холодногірський район м. Харкова. Влучання – по приватному житловому сектору. Пошкоджено 15 будинків, господарчі приміщення“, – уточнили у прокуратурі.

Обстріл Харкова 17 лютого 2025

Внаслідок обстрілу постраждали три жінки – 74, 49 та 28 років.

Обстріл Харкова 17 лютого 2025

Правоохоронці встановили, що ворог випустив по Харкову БпЛА “Герань-2”.

Нагадаємо, про те, що росіяни б’ють по Харкову повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, перший “приліт” зафіксували в Салтівському районі – там безпілотник упав неподалік адмінбудівлі, обійшлася без постраждалих. Пізніше ще один вибух пролунав у Холодногірському районі. Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, там пошкоджені будинки та господарська споруда, постраждали три жінки.

Читайте також: Через атаку на енергооб’єкти по всій Україні – аварійні відключення світла

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Хотів продати гранати й пістолет на Харківщині: що знайшли вдома у фігуранта
Хотів продати гранати й пістолет на Харківщині: що знайшли вдома у фігуранта
18.02.2025, 15:34
Про що домовилися США та РФ у Саудівській Аравії – версія Держдепу (доповнено)
Про що домовилися США та РФ у Саудівській Аравії – версія Держдепу (доповнено)
18.02.2025, 15:03
Харківщина може отримати від Фінляндії близько €2 млн: на що підуть кошти
Харківщина може отримати від Фінляндії близько €2 млн: на що підуть кошти
18.02.2025, 14:29
У День Валентина чоловік побив металевим прутом кохану на Харківщині – НПУ
У День Валентина чоловік побив металевим прутом кохану на Харківщині – НПУ
18.02.2025, 13:18
Новини Харкова — головне за 18 лютого: постраждалі через обстріли, бої
Новини Харкова — головне за 18 лютого: постраждалі через обстріли, бої
18.02.2025, 14:32
Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків
Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків
18.02.2025, 13:47

Новини за темою:

09:38
Харків після обстрілу, куди прилетіло: у прокуратурі показали фото руйнувань
07:47
П’ять БпЛА вночі прилетіли по Золочівщині – фото наслідків
07:31
Вночі у Харкові лунали вибухи, є постраждалі (доповнено)
17:44
Поранена жінка – росіяни били по селу на Харківщині
13:39
Росіяни знову атакували бригаду «швидкої» на Харківщині

Ви читали новину: «Харків після обстрілу, куди прилетіло: у прокуратурі показали фото руйнувань»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 09:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото руйнувань після нічного обстрілу міста. ".