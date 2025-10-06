Ликвидация ОСГВ «Днепр»: что будет с Драпатым, сообщили в Генштабе

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в комментарии «Украинской правде» пояснил, почему ликвидируют ОСГВ «Днепр» (ранее — «Хортица»), которое отвечало, в том числе за оборону части Харьковской области — на Купянском направлении.

Ковалев отметил, что ликвидация оперативно-стратегической группировки «Днепр» связана с внедрением корпусной реформы. Корпусы приняли свои полосы ответственности на фронте и потребность в существовании ОСГВ пропала. Он также прокомментировал, что эти изменения означают для командования группировки, в частности — генерал-майора Михаила Драпатого. Харьковчанам он хорошо известен остановкой повторного российского наступления на Харьковщину весной 2024 года.

По словам представителя Генштаба, Драпатый продолжит руководить соответствующим комплектом войск в районе боевых действий. Он занимает должность командующего Командованием объединенных сил ВСУ, а должность командующего ОСГВ «Днепр» не была штатной, и Драпатый занимал ее по совместительству.

«Генерал-майор Михаил Драпатый остается в должности командующего Командованием объединенных сил и плодотворно работает бок о бок с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Александром Сырским», — подчеркнул Ковалев.

Также в Генштабе заверили, что ликвидация ОСГВ «Днепр» на ухудшит управляемость войсками и не повлияет негативно на оперативную ситуацию на линии боевого столкновения.

Напомним, Михаил Драпатый с мая по сентябрь 2024 был командующим ОТГВ «Харьков». После получил повышение, став командующим Сухопутными войсками ВСУ. Эту должность он занимал с ноября 2024 года. Тогда президент Украины отмечал, что «Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил». Аналитики DeepState отмечали, что генерал имеет очень хорошую репутацию в армии. В январе 2025 года генерал-майор возглавил ОСГВ «Хортица» (позже его переименовали в ОСГВ «Днепр»). А 1 июня 2025-го после ракетного удара по одному из полигонов Сухопутных войск ВСУ, в результате которого погибли и получили ранения военные, подал в отставку с поста командующего Сухопутными войсками. 3 июня его освободили от должности и назначили командующим Объединенными силами ВСУ. При этом он оставался и командующим ОСГВ «Днепр».