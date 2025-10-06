Ликвидация ОСГВ «Днепр»: что будет с Драпатым, сообщили в Генштабе
Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в комментарии «Украинской правде» пояснил, почему ликвидируют ОСГВ «Днепр» (ранее — «Хортица»), которое отвечало, в том числе за оборону части Харьковской области — на Купянском направлении.
Ковалев отметил, что ликвидация оперативно-стратегической группировки «Днепр» связана с внедрением корпусной реформы. Корпусы приняли свои полосы ответственности на фронте и потребность в существовании ОСГВ пропала. Он также прокомментировал, что эти изменения означают для командования группировки, в частности — генерал-майора Михаила Драпатого. Харьковчанам он хорошо известен остановкой повторного российского наступления на Харьковщину весной 2024 года.
По словам представителя Генштаба, Драпатый продолжит руководить соответствующим комплектом войск в районе боевых действий. Он занимает должность командующего Командованием объединенных сил ВСУ, а должность командующего ОСГВ «Днепр» не была штатной, и Драпатый занимал ее по совместительству.
«Генерал-майор Михаил Драпатый остается в должности командующего Командованием объединенных сил и плодотворно работает бок о бок с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Александром Сырским», — подчеркнул Ковалев.
Читайте также: Активные бои идут на севере Харьковщины: уже 12 с начала суток — Генштаб
Также в Генштабе заверили, что ликвидация ОСГВ «Днепр» на ухудшит управляемость войсками и не повлияет негативно на оперативную ситуацию на линии боевого столкновения.
Напомним, Михаил Драпатый с мая по сентябрь 2024 был командующим ОТГВ «Харьков». После получил повышение, став командующим Сухопутными войсками ВСУ. Эту должность он занимал с ноября 2024 года. Тогда президент Украины отмечал, что «Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил». Аналитики DeepState отмечали, что генерал имеет очень хорошую репутацию в армии. В январе 2025 года генерал-майор возглавил ОСГВ «Хортица» (позже его переименовали в ОСГВ «Днепр»). А 1 июня 2025-го после ракетного удара по одному из полигонов Сухопутных войск ВСУ, в результате которого погибли и получили ранения военные, подал в отставку с поста командующего Сухопутными войсками. 3 июня его освободили от должности и назначили командующим Объединенными силами ВСУ. При этом он оставался и командующим ОСГВ «Днепр».
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ликвидация ОСГВ «Днепр»: что будет с Драпатым, сообщили в Генштабе»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 16:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в комментарии «Украинской правде» пояснил, почему ликвидируют ОСГВ «Днепр» (ранее — «Хортица») ".