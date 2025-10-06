Live
  • Пн 06.10.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.38

Ликвидация ОСГВ «Днепр»: что будет с Драпатым, сообщили в Генштабе

Украина 16:46   06.10.2025
Оксана Горун
Ликвидация ОСГВ «Днепр»: что будет с Драпатым, сообщили в Генштабе На фото Михаил Драпатый, источник — armyinform.com.ua

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в комментарии «Украинской правде» пояснил, почему ликвидируют ОСГВ «Днепр» (ранее — «Хортица»), которое отвечало, в том числе за оборону части Харьковской области — на Купянском направлении.

Ковалев отметил, что ликвидация оперативно-стратегической группировки «Днепр» связана с внедрением корпусной реформы. Корпусы приняли свои полосы ответственности на фронте и потребность в существовании ОСГВ пропала. Он также прокомментировал, что эти изменения означают для командования группировки, в частности — генерал-майора Михаила Драпатого. Харьковчанам он хорошо известен остановкой повторного российского наступления на Харьковщину весной 2024 года.

По словам представителя Генштаба, Драпатый продолжит руководить соответствующим комплектом войск в районе боевых действий. Он занимает должность командующего Командованием объединенных сил ВСУ, а должность командующего ОСГВ «Днепр» не была штатной, и Драпатый занимал ее по совместительству.

«Генерал-майор Михаил Драпатый остается в должности командующего Командованием объединенных сил и плодотворно работает бок о бок с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Александром Сырским», — подчеркнул Ковалев.

Читайте также: Активные бои идут на севере Харьковщины: уже 12 с начала суток — Генштаб

Также в Генштабе заверили, что ликвидация ОСГВ «Днепр» на ухудшит управляемость войсками и не повлияет негативно на оперативную ситуацию на линии боевого столкновения.

Напомним, Михаил Драпатый с мая по сентябрь 2024 был командующим ОТГВ «Харьков». После получил повышение, став командующим Сухопутными войсками ВСУ. Эту должность он занимал с ноября 2024 года. Тогда президент Украины отмечал, что «Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил». Аналитики DeepState отмечали, что генерал имеет очень хорошую репутацию в армии. В январе 2025 года генерал-майор возглавил ОСГВ «Хортица» (позже его переименовали в ОСГВ «Днепр»). А 1 июня 2025-го после ракетного удара по одному из полигонов Сухопутных войск ВСУ, в результате которого погибли и получили ранения военные, подал в отставку с поста командующего Сухопутными войсками. 3 июня его освободили от должности и назначили командующим Объединенными силами ВСУ. При этом он оставался и командующим ОСГВ «Днепр».

Автор: Оксана Горун
Популярно
РФ уничтожила две подстанции в Харькове, к чему нужно быть готовыми – Терехов
РФ уничтожила две подстанции в Харькове, к чему нужно быть готовыми – Терехов
06.10.2025, 15:18
Срочная сессия горсовета 6 октября: на что в Харькове выделили больше денег
Срочная сессия горсовета 6 октября: на что в Харькове выделили больше денег
06.10.2025, 13:04
Вы должны быть готовы: у кого есть возможность, оформите ружье — Ахиллес
Вы должны быть готовы: у кого есть возможность, оформите ружье — Ахиллес
05.10.2025, 17:40
Глава громады на Харьковщине пострадал из-за атаки РФ 6 октября
Глава громады на Харьковщине пострадал из-за атаки РФ 6 октября
06.10.2025, 15:39
В Харькове срочно собирают сессию горсовета на 6 октября: зачем
В Харькове срочно собирают сессию горсовета на 6 октября: зачем
05.10.2025, 09:48
Ликвидация ОСГВ «Днепр»: что будет с Драпатым, сообщили в Генштабе
Ликвидация ОСГВ «Днепр»: что будет с Драпатым, сообщили в Генштабе
06.10.2025, 16:46

Новости по теме:

06.10.2025
Активные бои идут на севере Харьковщины: уже 12 с начала суток — Генштаб
06.10.2025
Количество боев растет: 31 раз пытались прорваться россияне на севере области
05.10.2025
РФ активно атакует север Харьковской области — Генштаб ВСУ
05.10.2025
Враг пытается обойти Волчанск с фланга: Генштаб сообщил об атаке (карта)
04.10.2025
Затишье на Купянщине: по состоянию на 16:00 Генштаб не зафиксировал боев


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Ликвидация ОСГВ «Днепр»: что будет с Драпатым, сообщили в Генштабе»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 16:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в комментарии «Украинской правде» пояснил, почему ликвидируют ОСГВ «Днепр» (ранее — «Хортица») ".