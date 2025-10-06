Активные бои идут на севере Харьковщины: уже 12 с начала суток — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 6 октября проинформировал, что враг атакует в районах шести населенных пунктов на Южно-Слобожанском направлении.
«На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили восемь атак вражеских войск, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодезного и Отрадного», — отметили в Генштабе.
В то же время на Купянском направлении уже не первые сутки атак меньше, чем на севере области: армия РФ совершила пять атак в районе Купянска, Радьковки и в направлении Петропавловки и Богуславки. Два боя еще продолжаются.
На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении оккупанты атаковали четыре раза с начала суток, два боя еще идут. В целом на фронте в Украине зафиксировали 113 боев.
Читайте также: Коваленко считает, что ситуация в Купянске теперь нестабильная
Отметим, высокая активность боев на Южно-Слобожанском направлении была и в предыдущие сутки — в сводке на 08:00 6 октября Генштаб зафиксировал 31 столкновение. Наиболее «горячо» в районе Волчанска.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Активные бои идут на севере Харьковщины: уже 12 с начала суток — Генштаб»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 16:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 6 октября проинформировал, что враг атакует в районах шести населенных пунктов на Южно-Слобожанском направлении".