Активные бои идут на севере Харьковщины: уже 12 с начала суток — Генштаб

Фронт 16:25   06.10.2025
Оксана Горун
Активные бои идут на севере Харьковщины: уже 12 с начала суток — Генштаб Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 6 октября проинформировал, что враг атакует в районах шести населенных пунктов на Южно-Слобожанском направлении. 

«На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили восемь атак вражеских войск, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодезного и Отрадного», — отметили в Генштабе.

В то же время на Купянском направлении уже не первые сутки атак меньше, чем на севере области: армия РФ совершила пять атак в районе Купянска, Радьковки и в направлении Петропавловки и Богуславки. Два боя еще продолжаются.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении оккупанты атаковали четыре раза с начала суток, два боя еще идут. В целом на фронте в Украине зафиксировали 113 боев.

Читайте также: Коваленко считает, что ситуация в Купянске теперь нестабильная

Отметим, высокая активность боев на Южно-Слобожанском направлении была и в предыдущие сутки — в сводке на 08:00 6 октября Генштаб зафиксировал 31 столкновение. Наиболее «горячо» в районе Волчанска.

Автор: Оксана Горун
