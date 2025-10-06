Live
Активні бої точаться на півночі Харківщини: вже 12 з початку доби – Генштаб

Фронт 16:25   06.10.2025
Оксана Горун
Активні бої точаться на півночі Харківщини: вже 12 з початку доби – Генштаб Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 6 жовтня поінформував, що ворог атакує в районах шести населених пунктів на Південно-Слобожанському напрямку. 

“На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворожих військ, ще чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного”, – зазначили в Генштабі.

Водночас на Куп’янському напрямку вже не першу добу атак менше, ніж на півночі області: армія РФ здійснила п’ять атак у районі Куп’янська, Радьківки та в напрямку Петропавлівки й Богуславки. Два бої ще тривають.

На сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку окупанти атакували чотири рази з початку доби, два бої ще тривають. Загалом на фронті в Україні зафіксовано 113 боїв.

Зазначимо, висока активність боїв на Південно-Слобожанському напрямку була й минулої доби – у зведенні на 08:00 6 жовтня Генштаб зафіксував 31 зіткнення. Найбільш “гаряче” в районі Вовчанська.

Автор: Оксана Горун
