Коваленко вважає, що ситуація в Куп’янську тепер нестабільна

Україна 11:34   06.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко зазначив: не може назвати ситуацію в Куп’янську стабільною переважно через те, що ворог все ще присутній на північних та північно-західних околицях міста. 

Росіяни зараз мають потенціал для того, щоб підсилювати у форматі ротації свої підрозділи, які закріпилися на північних околицях та північно-західних околицях вздовж траси Р-79 по праву та ліву сторону в Купʼянську. Але вони вже не мають такої кількості особового складу, який мали можливість без перешкод накопичувати в районі трикутника, Радькївка, Кіндрашівка та Голубівка і відправляти постійно, нон-стопом, саме для штурмової та диверсійної діяльності, рейдової діяльності в Купʼянськ”, – пояснив Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Таким чином, додав експерт, через проблеми з ресурсами ситуація для РФ у районі Куп’янська тепер не така позитивна, як була під час відкритого трубопроводу.

Читайте також: Кількість боїв зростає: 31 раз намагалися прорватися росіяни на півночі області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
