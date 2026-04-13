Росіяни вдарили по “швидкій” на Золочівщині – вона везла тяжко поранену
Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив, що з самого ранку громада перебуває під ударами – росіяни атакують КАБами та БпЛА. Дісталося приватним будинкам, а також кареті “швидкої”. В результаті “прильотів” є тяжко поранені та руйнування.
Доповнено об 11:54. У Харківській облпрокуратурі повідомили, що пострадали внаслідок російськох атаки мати з донькою.
“Літня жінка зазнала осколкових поранень, її госпіталізовано у важкому стані. Також постраждала її донька — у неї діагностовано множинні поранення, потерпілу доставлено до лікарні”, – додали правоохоронці.
Перші удари зафіксували близько 08:30 на околиці, а також по селу Рясне. ЗС РФ били авіабомбами.
“Внаслідок атаки тяжкі поранення отримали дві жінки — 51 та 72 років. У постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми та множинні осколкові поранення голови, тіла й кінцівок. 51-річній жінці надають допомогу в місцевій лікарні, 72-річну доправлено до обласної клінічної лікарні”, – передає Коваленко.
Внаслідок цього обстрілу пошкоджені чотири приватні будинки, господарські будівлі та електромережі. Невдовзі почалися повторні удари.
“О 09:50 російські війська атакували село Фартушне БпЛА типу «Молния». Унаслідок влучання пошкоджено господарчу будівлю та частково понівечено автомобіль екстреної медичної допомоги, який евакуював поранену з Рясного. Без постраждалих”, – додав Коваленко.
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 11:54;