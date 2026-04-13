Россияне ударили по «скорой» на Золочевщине – она везла тяжело раненую
Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил, что с самого утра громада находится под ударами – россияне атакуют КАБами и БпЛА. Досталось частным домам, а также карете «скорой». В результате «прилетов» есть тяжело раненые и разрушения.
Дополнено в 11:55. В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что пострадавшие в результате российской атаки – мать с дочерью.
«Пожилая женщина получила осколочные ранения, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Также пострадала ее дочь — у нее диагностированы множественные ранения, пострадавшая доставлена в больницу», – добавили правоохранители.
Первые удары зафиксировали около 08:30 на окраине, а также по самому селу Рясное. ВС РФ били авиабомбами.
«В результате атаки тяжелые ранения получили две женщины – 51 и 72 лет. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы и множественные осколочные ранения головы, тела и конечностей. 51-летней женщине оказывают помощь в местной больнице, 72-летняя доставлена в областную клиническую больницу», – передает Коваленко.
В результате этого обстрела повреждены четыре частных дома, хозпостройки и электросети. Вскоре начались повторные удары.
«В 09:50 российские войска атаковали село Фартушное БпЛА типа «Молния». В результате попадания повреждено хозяйственное здание и частично поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи, который эвакуировал раненого из Рясного», – добавил Коваленко.
- • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 11:54;