Коваленко считает, что ситуация в Купянске теперь нестабильная
Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко отметил: не может назвать ситуацию в Купянске стабильной в основном из-за того, что враг все еще присутствует на северных и северо-западных окраинах города.
«Россияне сейчас имеют потенциал для того, чтобы усиливать в формате ротации свои подразделения, которые закрепились на северных окраинах и северо-западных окраинах вдоль трассы Р-79 по правую и левую сторону в Купянске. Но у них уже нет такого количества личного состава, который они могли беспрепятственно накапливать в районе треугольника Радьковка, Кондрашовка и Голубовка и отправлять постоянно, нон-стопом, именно для штурмовой
и диверсионной деятельности, рейдовой деятельности в Купянске», – объяснил Коваленко.
Видео: Oboz.ua
Таким образом, добавил эксперт, ввиду проблем с ресурсами, ситуация для РФ в районе Купянска теперь не такая позитивная, как была во время открытого трубопровода.
Читайте также: Количество боев растет: 31 раз пытались прорваться россияне на севере области
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Коваленко считает, что ситуация в Купянске теперь нестабильная»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 11:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко отметил: не может назвать ситуацию в Купянске стабильной".