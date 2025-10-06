Коваленко считает, что ситуация в Купянске теперь нестабильная

Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко отметил: не может назвать ситуацию в Купянске стабильной в основном из-за того, что враг все еще присутствует на северных и северо-западных окраинах города.

«Россияне сейчас имеют потенциал для того, чтобы усиливать в формате ротации свои подразделения, которые закрепились на северных окраинах и северо-западных окраинах вдоль трассы Р-79 по правую и левую сторону в Купянске. Но у них уже нет такого количества личного состава, который они могли беспрепятственно накапливать в районе треугольника Радьковка, Кондрашовка и Голубовка и отправлять постоянно, нон-стопом, именно для штурмовой

и диверсионной деятельности, рейдовой деятельности в Купянске», – объяснил Коваленко.

Видео: Oboz.ua

Таким образом, добавил эксперт, ввиду проблем с ресурсами, ситуация для РФ в районе Купянска теперь не такая позитивная, как была во время открытого трубопровода.