Количество боев растет: 31 раз пытались прорваться россияне на севере области

Об увеличении интенсивности боев на Южно-Слобожанском направлении пишут в Генштабе ВСУ.

Так на севере области россияне пытались прорваться 31 раз. Украинские защитники сдерживали атаки врага возле Волчанска.

Тем временем на Купянском направлении зафиксировали восемь штурмов врага в районе Купянска, Отрадного, Кутьковки, Красного Первого, Каменки, Купянска и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 231 боевое столкновение. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам массированный ракетно-авиационный удар 53 ракетами и 56 авиационными ударами, сбросив 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек 5490 дронов-камикадзе и осуществил 4063 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 121 – из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Потери россиян следующие: