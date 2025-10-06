Украина может уничтожить завод с «Шахедами» в РФ – в ISW назвали условия

Аналитики Института изучения войны (ISW) передают: если ВСУ получат дальнобойные ракеты, они смогут уничтожать ключевые военные объекты в РФ.

В частности, украинские защитники могут существенно повредить или разрушить завод по производству «Шахедов» в РФ или авиабазу в Энгельсе, откуда российские бомбардировщики выпускают крылатые ракеты на Украину.

«ISW оценивает, что в пределах досягаемости 2500-километрового варианта ракеты «Tomahawk» находится не менее 1945 российских военных объектов, а в пределах 1600-километрового варианта — не менее 1655. Украина, вероятно, может значительно ухудшить боевые характеристики России на передовой, целясь на уязвимую подгруппу тыловых вспомогательных зон, которые поддерживают и обеспечивают операции России на передовой», – отметили аналитики.

Реализовать это ВСУ смогли бы при наличии американских ракет «Tomahawk». Однако, отмечают эксперты, Россия всеми силами пытается препятствовать США передать такое вооружение Украине.

«Сообщается, что Украина начала массовое производство своей новой крылатой ракеты FP-5 Flamingo отечественного производства с дальностью полета 3000 километров и боевой частью весом 1150 килограммов, но система остается непроверенной, и Украине понадобится время для масштабирования производства», – добавили в Институте изучения войны.

Отметим, что ранее в СМИ неоднократно упоминалось о том, что Украина может получить от США дальнобойные ракеты «Tomahawk».