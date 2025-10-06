Live
  • Пн 06.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.38

Украина может уничтожить завод с «Шахедами» в РФ – в ISW назвали условия

Украина 07:54   06.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Украина может уничтожить завод с «Шахедами» в РФ – в ISW назвали условия

Аналитики Института изучения войны (ISW) передают: если ВСУ получат дальнобойные ракеты, они смогут уничтожать ключевые военные объекты в РФ. 

В частности, украинские защитники могут существенно повредить или разрушить завод по производству «Шахедов» в РФ или авиабазу в Энгельсе, откуда российские бомбардировщики выпускают крылатые ракеты на Украину.

«ISW оценивает, что в пределах досягаемости 2500-километрового варианта ракеты «Tomahawk» находится не менее 1945 российских военных объектов, а в пределах 1600-километрового варианта — не менее 1655. Украина, вероятно, может значительно ухудшить боевые характеристики России на передовой, целясь на уязвимую подгруппу тыловых вспомогательных зон, которые поддерживают и обеспечивают операции России на передовой», – отметили аналитики.

Реализовать это ВСУ смогли бы при наличии американских ракет «Tomahawk». Однако, отмечают эксперты, Россия всеми силами пытается препятствовать США передать такое вооружение Украине.

«Сообщается, что Украина начала массовое производство своей новой крылатой ракеты FP-5 Flamingo отечественного производства с дальностью полета 3000 километров и боевой частью весом 1150 килограммов, но система остается непроверенной, и Украине понадобится время для масштабирования производства», – добавили в Институте изучения войны.

Отметим, что ранее в СМИ неоднократно упоминалось о том, что Украина может получить от США дальнобойные ракеты «Tomahawk».

Читайте также: «Прилеты» в Белгороде: 5 октября в городе вновь пропало электричество (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове 5 октября гремят взрывы: 15 «прилетов», разрушения (обновлено)
В Харькове 5 октября гремят взрывы: 15 «прилетов», разрушения (обновлено)
05.10.2025, 23:35
Новости Харькова — главное 6 октября: опасная погода, ночные тревоги
Новости Харькова — главное 6 октября: опасная погода, ночные тревоги
06.10.2025, 07:25
Туман и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 октября
Туман и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 октября
05.10.2025, 20:40
Сегодня утром в Харькове и области будет опасно – причина
Сегодня утром в Харькове и области будет опасно – причина
06.10.2025, 07:09
Вы должны быть готовы: у кого есть возможность, оформите ружье — Ахиллес
Вы должны быть готовы: у кого есть возможность, оформите ружье — Ахиллес
05.10.2025, 17:40
Украина может уничтожить завод с «Шахедами» в РФ – в ISW назвали условия
Украина может уничтожить завод с «Шахедами» в РФ – в ISW назвали условия
06.10.2025, 07:54

Новости по теме:

04.10.2025
ISW: второй день подряд ВС РФ захватывают территории в Волчанске
03.10.2025
В ISW зафиксировали продвижение РФ на севере от Харькова
02.10.2025
Бои в Купянске: россияне утверждают, что продвинулись в городе – оценка ISW
01.10.2025
ВСУ отбили населенный пункт на Боровском направлении, но есть успехи и у РФ
30.09.2025
Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Украина может уничтожить завод с «Шахедами» в РФ – в ISW назвали условия»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 07:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) передают: если ВСУ получат дальнобойные ракеты, они смогут уничтожать ключевые военные объекты в РФ. ".