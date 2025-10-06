Україна може знищити завод із “Шахедами” у РФ – в ISW назвали умови
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) передають: якщо ЗСУ отримають далекобійні ракети, вони зможуть знищувати ключові військові об’єкти у РФ.
Зокрема, українські захисники можуть суттєво пошкодити чи зруйнувати завод із виробництва “Шахедів” у РФ або авіабазу в Енгельсі, звідки російські бомбардувальники випускають крилаті ракети на Україну.
“ISW оцінює, що в межах досяжності 2500-кілометрового варіанту «Tomahawk» знаходиться щонайменше 1945 російських військових об’єктів, а в межах 1600-кілометрового варіанту — щонайменше 1655. Україна, ймовірно, може значно погіршити бойові характеристики Росії на передовій, цілячись на вразливу підгрупу тилових допоміжних зон, які підтримують та забезпечують операції Росії на передовій”, – зазначили аналітики.
Реалізувати це ЗСУ змогли б за наявності американських ракет “Tomahawk”. Проте, зазначають експерти, Росія всіма силами намагається перешкоджати США передати таке озброєння Україні.
“Повідомляється, що Україна розпочала масове виробництво своєї нової крилатої ракети FP-5 Flamingo вітчизняного виробництва з дальністю польоту 3000 кілометрів та бойовою частиною вагою 1150 кілограмів, але система залишається неперевіреною, і Україні знадобиться час для масштабування виробництва”, – додали в Інституті вивчення війни.
Зазначимо, що раніше у ЗМІ неодноразово згадувалося, що Україна може отримати від США далекобійні ракети “Tomahawk”.
