“Прильоти” у Бєлгороді: 5 жовтня в місті знову зникла електрика (відео)

У Бєлгороді на тлі оголошеної ракетної небезпеки увечері 5 жовтня пролунали вибухи. Після цього місцеві телеграм-канали повідомили, що в місті та частково області зникло світло.

Ситуацію вже прокоментував місцевий губернатор Гладков.

“Недобрий вечір, на жаль, для Бєлгорода та Бєлгородського району. Зараз поки не розуміємо, для якої ще кількості населених пунктів. У Бєлгородській області черговий нічний обстріл, є пошкодження енергетики”, – сказав він.

А також повідомив, що за 40 хвилин відбудеться термінове засідання уряду.

Ситуацію у Бєлгороді також коротко прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

“У Бєлгороді темнувато якось”, – написав він.

Відео вибухів у місті опублікувала низка телеграм-каналів.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня російська армія завдала чергового масованого удару по Україні. Ракетами та “шахедами” били по кількох регіонах. Найбільш тривалою та масовою була атака на Львів. Також постраждала Чернігівська область, де знову “прилетіло” по інженерній інфраструктурі. Проблеми з енергопостачанням у Чернігові були й до того через попередні російські обстріли.