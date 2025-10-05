Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо

Вночі 5 жовтня армія РФ атакувала Україну ракетами та ударними БпЛА. Основною ціллю став Львів. “Прильоти” також були в Запоріжжі, Чернігові, Івано-Франківській та Одеській областях. Частково зникла електрика.

Доповнено о 08:49. Львів після “прильотів” затягнуло димом. Мешканцям радять закрити вікна та не виходити на вулицю без гострої потреби.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що горить.

“У Львові горить індустріальний парк “Sparrow”. Попередньо інформації про постраждалих немає”, – написав він.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в місті є загибла через російський обстріл.

“Уже десять поранених: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Стан більшості постраждалих дозволяє амбулаторне лікування. Двох людей – 60-річного чоловіка та 69-річну жінку – ще обстежують медики”, – зазначив він.

07:46. Вночі окупанти вдарили по Україні “шахедами”, а також крилатими ракетами “Калібр” з акваторії Чорного моря. Також ракети запускала російська стратегічна авіація.

“Понад 73 тисячі абонентів знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Без світла понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тисяч – Запорізького району. Енергетики вже розпочали роботи з відновлення, плановий термін завершення – до кінця доби. Вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних руйнувань. В інших – вибиті вікна та пошкоджені фасади”, – повідомив про наслідки атаки зранку 5 жовтня начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький інформував про загрозу атаки на місто з четвертої ранку. Він неодноразово писав про підліт ракет і “шахедів” і просив дотримуватись інформаційної тиші.

У місті щонайменше дві години лунали вибухи. Мер Андрій Садовий повідомив, що через ворожу атаку вранці не вийшов на маршрути транспорт. Також місто частково знеструмлено.

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що місто затягує димом пожеж.

В Івано-Франківській області та обласному центрі атака БпЛА станом на 07:39 ще тривала, про що інформували начальник ОВА та мер міста.

Вибухи чули у Чернігівській та Одеській областях, офіційної інформації про їхні наслідки поки що немає.