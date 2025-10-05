Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно
Ночью 5 октября армия РФ атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА. Основной целью стал Львов. «Прилеты» также были в Запорожье, Чернигове, Ивано-Франковской и Одесской областях. Частично пропало электричество.
Дополнено в 08:49. Львов после «прилетов» затянуло дымом. Жителям советуют закрыть окна и не выходить на улицу без острой необходимости.
Мэр города Андрей Садовой сообщил, что горит.
«Во Львове горит индустриальный парк «Sparrow». Предварительно, информации о пострадавших нет», — написал он.
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в городе есть погибшая из-за российского обстрела.
«Уже десять раненых: увеличивается количество людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Состояние большинства пострадавших позволяет амбулаторное лечение. Два человека — 60-летний мужчина и 69-летняя женщина — еще обследуются медиками», — отметил он.
07:46. Ночью оккупанты ударили по Украине «Шахедами», а также крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря. Также ракеты запускала российская стратегическая авиация.
«Более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. Без света более 67 тысяч абонентов областного центра и более 6000 – Запорожского района. Энергетики уже приступили к работе по восстановлению, плановый срок завершения — к концу суток. Восемь многоэтажек, восемь частных домов и нежилые здания пострадали в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. Один многоквартирный дом серьезно разрушен. В других – выбиты окна и поврежденные фасады», — сообщил о последствиях атаки утром 5 октября начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий информировал об угрозе атаки на город с четырех утра. Он неоднократно писал о подлете ракет и «Шахедов» и просил соблюдать информационную тишину.
В городе не менее двух часов звучали взрывы. Мэр Андрей Садовой сообщил, что из-за вражеской атаки утром не вышел на маршруты транспорт. Также город частично обесточен.
Местные Telegram-каналы сообщали, что город затягивает дымом пожаров.
В Ивано-Франковской области и областном центре атака БпЛА по состоянию на 07:39 еще продолжалась, о чем информировали начальник ОВА и мэр города.
Взрывы слышали в Черниговской и Одесской областях, официальной информации об их последствиях пока нет.
