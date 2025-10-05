Live
  • Вс 05.10.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно

Происшествия 08:49   05.10.2025
Оксана Горун
Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно Фото: Mil.ru

Ночью 5 октября армия РФ атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА. Основной целью стал Львов. «Прилеты» также были в Запорожье, Чернигове, Ивано-Франковской и Одесской областях. Частично пропало электричество.

Дополнено в 08:49. Львов после «прилетов» затянуло дымом. Жителям советуют закрыть окна и не выходить на улицу без острой необходимости.

Мэр города Андрей Садовой сообщил, что горит.

«Во Львове горит индустриальный парк «Sparrow». Предварительно, информации о пострадавших нет», — написал он.

пожар во Львове после прилетов 5 октября 2025
Фото: Андрей Садовой/Telegram

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в городе есть погибшая из-за российского обстрела.

«Уже десять раненых: увеличивается количество людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Состояние большинства пострадавших позволяет амбулаторное лечение. Два человека — 60-летний мужчина и 69-летняя женщина — еще обследуются медиками», — отметил он.

07:46. Ночью оккупанты ударили по Украине «Шахедами», а также крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря. Также ракеты запускала российская стратегическая авиация.

«Более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. Без света более 67 тысяч абонентов областного центра и более 6000 – Запорожского района. Энергетики уже приступили к работе по восстановлению, плановый срок завершения — к концу суток. Восемь многоэтажек, восемь частных домов и нежилые здания пострадали в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. Один многоквартирный дом серьезно разрушен. В других – выбиты окна и поврежденные фасады», — сообщил о последствиях атаки утром 5 октября начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий информировал об угрозе атаки на город с четырех утра. Он неоднократно писал о подлете ракет и «Шахедов» и просил соблюдать информационную тишину.

В городе не менее двух часов звучали взрывы. Мэр Андрей Садовой сообщил, что из-за вражеской атаки утром не вышел на маршруты транспорт. Также город частично обесточен.

Местные Telegram-каналы сообщали, что город затягивает дымом пожаров.

В Ивано-Франковской области и областном центре атака БпЛА по состоянию на 07:39 еще продолжалась, о чем информировали начальник ОВА и мэр города.

Взрывы слышали в Черниговской и Одесской областях, официальной информации об их последствиях пока нет.

Читайте также: Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь

Автор: Оксана Горун
Популярно
Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно
Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно
05.10.2025, 08:49
Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь, фронт
Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь, фронт
05.10.2025, 08:41
Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября
Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября
04.10.2025, 21:40
Сегодня 5 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 октября 2025: какой праздник и день в истории
05.10.2025, 06:00
В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков
В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков
05.10.2025, 07:59
Беспилотники ночью 5 октября атаковали Изюмский район — ГСЧС о последствиях
Беспилотники ночью 5 октября атаковали Изюмский район — ГСЧС о последствиях
05.10.2025, 08:58

Новости по теме:

28.09.2025
Новости Харькова — главное 28 сентября: смертельный удар FPV, Купянск закрыли
23.03.2025
Сегодня 23 марта: какой праздник и день в истории
23.01.2025
Бусификация в Харькове: почему закон не работает, как нужно – интервью нардепа
08.01.2025
Ужас, который переживает Запорожье, хорошо знаком Харькову — Терехов
08.01.2025
В Запорожье — 13 погибших и десятки раненых: россияне нанесли авиаудар (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 октября 2025 в 08:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 5 октября армия РФ атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА. Основной целью стал Львов".