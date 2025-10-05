Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
В Харькове тревога продолжалась всю ночь
Всю ночь в Харькове была воздушная тревога. Ее объявили в 21:59, а отбой дали в 07:09. Еще до объявления тревоги и городе в области фиксировали российские ударные БпЛА.
Этой ночью большая часть шла «транзитом».
После полуночи Воздушные сили ВСУ сообщили о взлете российской стратегической авиации.
А следом — о возможности пусков крылатых ракет «Калибр» с акватории Черного моря.
Сами ракеты в воздушном пространстве Украины появились под утро. Они держали курс на запад страны. Досталось Львову, в городе была масса взрывов, на месте «прилетов» начались пожары. В городе временно не работает транспорт.
Информации о пострадавших по состоянию на 07:20 нет.
Читайте также: Сегодня 5 октября 2025: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 октября 2025 в 07:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".