Live
  • Вс 05.10.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь

Происшествия 07:20   05.10.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

В Харькове тревога продолжалась всю ночь

Всю ночь в Харькове была воздушная тревога. Ее объявили в 21:59, а отбой дали в 07:09. Еще до объявления тревоги и городе в области фиксировали российские ударные БпЛА.

Этой ночью большая часть шла «транзитом».

После полуночи Воздушные сили ВСУ сообщили о взлете российской стратегической авиации.

А следом — о возможности пусков крылатых ракет «Калибр» с акватории Черного моря.

Сами ракеты в воздушном пространстве Украины появились под утро. Они держали курс на запад страны. Досталось Львову, в городе была масса взрывов, на месте «прилетов» начались пожары. В городе временно не работает транспорт.

Информации о пострадавших по состоянию на 07:20 нет.

Читайте также: Сегодня 5 октября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября
Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября
04.10.2025, 21:40
«Для Харькова начнется другая история» – Жадан о городе после войны
«Для Харькова начнется другая история» – Жадан о городе после войны
04.10.2025, 17:15
Новости Харькова — главное 4 октября: удары по энергетике, прилеты в Шостке
Новости Харькова — главное 4 октября: удары по энергетике, прилеты в Шостке
04.10.2025, 21:02
О новой тактике врага на севере Харьковщины рассказал воин
О новой тактике врага на севере Харьковщины рассказал воин
04.10.2025, 21:03
В Харькове возле супермаркета мужчина утонул в люке
В Харькове возле супермаркета мужчина утонул в люке
04.10.2025, 14:59
Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь
05.10.2025, 07:20

Новости по теме:

03.10.2025
РФ атаковала газдобычу и убила 13 тысяч свиней Харьковщины — итоги 3 октября
03.10.2025
Сколько стоят генераторы, зарядные станции и павербанки: цены в Харькове
03.10.2025
Похитили человека и «обчистили» обменники: харьковчан «посадили» на 9 лет
03.10.2025
До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
03.10.2025
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 октября 2025 в 07:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".