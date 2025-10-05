Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

В Харькове тревога продолжалась всю ночь

Всю ночь в Харькове была воздушная тревога. Ее объявили в 21:59, а отбой дали в 07:09. Еще до объявления тревоги и городе в области фиксировали российские ударные БпЛА.

Этой ночью большая часть шла «транзитом».

После полуночи Воздушные сили ВСУ сообщили о взлете российской стратегической авиации.

А следом — о возможности пусков крылатых ракет «Калибр» с акватории Черного моря.

Сами ракеты в воздушном пространстве Украины появились под утро. Они держали курс на запад страны. Досталось Львову, в городе была масса взрывов, на месте «прилетов» начались пожары. В городе временно не работает транспорт.

Информации о пострадавших по состоянию на 07:20 нет.