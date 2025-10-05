Беспилотники ночью 5 октября атаковали Изюмский район — ГСЧС о последствиях
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что ночью 5 октября армия РФ атаковала несколько населенных пунктов в Изюмском и Купянском районах.
«Ночью российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками по населенным пунктам Донецкой громады Изюмского района. В селе Дальняя Шебелинка горела трава на открытой местности на площади 2 га. В селе Вербовка горела трава на площади 200 кв. м. В селе Шиповатое Купянского района зафиксированы попадания в лесополосу, в результате чего возник пожар площадью 1,5 га», — проинформировали спасатели.
В целом из-за российских обстрелов за сутки в Харьковской области возникли 10 пожаров. Всего же пожаров было 47. Значительное количество — в экосистемах.
Читайте также: Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно
«За сутки ликвидировано 27 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 25 га. Продолжается ликвидация восьми лесных пожаров на территории Изюмского, Купянского и Чугуевского районов области на общей площади 64 га», — отметили в ГСЧС.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Беспилотники ночью 5 октября атаковали Изюмский район — ГСЧС о последствиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 октября 2025 в 08:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что ночью 5 октября армия РФ атаковала несколько населенных пунктов в Изюмском и Купянском районах".