Беспилотники ночью 5 октября атаковали Изюмский район — ГСЧС о последствиях

Происшествия 08:58   05.10.2025
Оксана Горун
Беспилотники ночью 5 октября атаковали Изюмский район — ГСЧС о последствиях Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что ночью 5 октября армия РФ атаковала несколько населенных пунктов в Изюмском и Купянском районах.

«Ночью российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками по населенным пунктам Донецкой громады Изюмского района. В селе Дальняя Шебелинка горела трава на открытой местности на площади 2 га. В селе Вербовка горела трава на площади 200 кв. м. В селе Шиповатое Купянского района зафиксированы попадания в лесополосу, в результате чего возник пожар площадью 1,5 га», — проинформировали спасатели.

В целом из-за российских обстрелов за сутки в Харьковской области возникли 10 пожаров. Всего же пожаров было 47. Значительное количество — в экосистемах.

Читайте также: Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно

«За сутки ликвидировано 27 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 25 га. Продолжается ликвидация восьми лесных пожаров на территории Изюмского, Купянского и Чугуевского районов области на общей площади 64 га», — отметили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
