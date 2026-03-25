Почти полмиллиона гривен хотят потратить на ремонт Каскада в Харькове

Текущий ремонт двух дренажных насосов планируют провести на фонтане «Каскад» в саду Шевченко. Такую закупку на почти 460 тысяч гривен объявило КП «Центральный парк».

Запланирован ремонт основного и запасного дренажных насосов модели «Grundfos». На каждом из них заменят по три подшипника. Аукцион запланирован на 1 апреля, а сами работы должны выполнить в течение года, сообщает ГО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему «ProZorro».

Аналитики напоминают, что в старом варианте фонтан «Каскад» имел вид водопада — по центру вода стекала по широким порогам, по бокам были ступени. Но в 2017 началась реконструкция, и полной неожиданностью для горожан стало решение мэра убрать воду. По новому проекту Каскад превратился в гранитные ступени с двумя чашами фонтанов — перед подъемом и на площадке вверху. Вода порогами больше не стекала. В горсовете это решение мотивировали тем, что на этом месте неустойчивый грунт, на котором фонтан не устоял бы. Также чиновники апеллировали к стоимости воды, которая сильно подорожала, и к близости метро.

«Там он жил, этот Каскад, последние 20 лет на честном слове. И когда взялись за расчеты, посчитали, что этот Каскад становится золотым», — говорил в 2019-м Геннадий Кернес.

Представители группы по сохранению объектов культурного наследия SaveKharkiv собирали подписи горожан, чтобы остановить строительные работы и провести независимую экспертизу. Но в 2019 году реконструкцию завершили. Обновленный Каскад, по оценкам ХАЦ, обошелся городскому бюджету в 103 миллиона гривен.

Уже после завершения работ стало известно, что в первоначальном варианте реконструкции вода на ступенях должна была остаться. Но, по информации ХАЦ, это решение не понравилось руководству города. В итоге водопровод подвели, а трубы «похоронили» внутри. Как тогда объяснил проектировщик Артем Прощенко, еще весной 2018 года в визуализации фонтанирующий Каскад был запланирован, но СКП «Харьковзеленстрой» попросило «осушить» проект. Борьба за Каскад еще продолжалась, но горсовет не регистрировал десятки петиций харьковчан. ХАЦ собирал подписи самостоятельно.

«Отсутствие воды стало не последним разочарованием, которое поджидало харьковчан после реконструкции: вид с Каскада был безнадежно испорчен: напротив, загораживая вид на Залопань, вырос 16-этажный дом ЖК «Инфинити». Построил его приближенный к горсовету «Жилстрой-1», — напомнили антикоррупционеры.